مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اعلام آغاز ثبت‌نام بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت، از مشارکت نزدیک به ۳ هزار نفر و حضور ۲۴ مؤسسه قرآنی در این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از آغاز ثبت‌نام بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت خبر داد و گفت: ثبت‌نام این دوره از چهاردهم شهریور آغاز شده و تا بیستم مهر ادامه دارد.

آقای محمدرضا سوقندی با اشاره به استقبال خوب مردم و مؤسسات قرآنی استان افزود: تاکنون نزدیک به ۳ هزار نفر از استان قم در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند و ۲۴ مؤسسه قرآنی نیز در این طرح مشارکت دارند که قم را در جایگاه ششم کشور قرار داده است.

وی گفت: این آزمون در رشته‌های حفظ قرآن کریم، معارف قرآن و اهل‌بیت (ع)، مهارت‌های تبلیغی و ترویجی برگزار می‌شود که بخش ویژه حفظ سوره فتح نیز در این دوره پیش‌بینی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با تأکید بر اینکه این آزمون محدودیت سنی و تحصیلی ندارد، افزود: بانوان و آقایان در هر سن و با هر مدرک تحصیلی می‌توانند در رشته مورد علاقه خود ثبت‌نام و در آزمون شرکت کنند.

سوقندی زمان برگزاری آزمون را ۲۸ آبان اعلام کرد و گفت: محل برگزاری آزمون با هماهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان در حال نهایی شدن است و احتمال برگزاری آن در دانشگاه قم وجود دارد.

وی افزود: به شرکت‌کنندگانی که در بخش‌های شفاهی، مجازی یا کتبی موفق به کسب امتیاز لازم شوند، گواهینامه معتبر مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا می‌شود و برای برگزیدگان نیز جوایزی از جمله سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس در نظر گرفته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از فعالان قرآنی، مؤسسات و دستگاه‌های فرهنگی خواست در روز‌های باقی‌مانده با اطلاع‌رسانی و تشویق مردم، زمینه حضور گسترده‌تر قمی‌ها در این آزمون را فراهم کنند.

سوقندی با اشاره به جایگاه قم در فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور اظهار کرد: هدف این است که قم با ظرفیت گسترده حوزه‌های علمیه، مؤسسات قرآنی و فعالان فرهنگی، بیش از پیش به عنوان پایتخت قرآن، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و معارف اهل‌بیت (ع) مطرح شود.

گفتنی است ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر از طریق سامانه qia.ir امکان‌پذیر است.