مستند تلویزیونی «عبای خاکی» هم‌زمان با سالروز ملی روستا و عشایر از شبکه قرآن و معارف سیما و نمایش رادیویی «اوراق شناسایی» در قالب مجموعه «شکل دگر خندیدن» از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند تلویزیونی «عبای خاکی» با نگاهی صمیمی و واقع‌گرایانه، بخشی از تلاش‌های خالصانه طلاب و مبلغان جوان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و جهادی را به تصویر می‌کشد.

این مستند تولید گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما و به تهیه‌کنندگی «ابراهیم جاهد» است که در قالبی هنری و مستندگونه، سراغ زندگی و فعالیت طلاب جوانی رفته است که در کنار مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، حضوری فعال و اثرگذار دارند.

در «عبای خاکی» طیف متنوعی از فعالیت‌های اجتماعی و جهادی طلاب و مبلغان روایت شده است؛ از اشتغال‌زایی و کمک به ایجاد کسب‌وکار برای روستاییان و ساکنان شهر‌های کوچک گرفته تا تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد و بیکاری، ترویج فرهنگ ساده‌زیستی و سبک زندگی اسلامی با تکیه بر معارف اهل‌بیت (ع).

این مستند روایتگر حضور مبلغان دینی در میدان‌هایی است که نیازمند همراهی، همدلی و خدمت مستقیم به مردم است.

«عبای خاکی» روز چهارشنبه ۱۵ مهر ساعت ۲۰:۰۵ و روز پنجشنبه ۱۶ مهر ساعت ۲۱ از شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن می‌رود.

۱۵ مهرماه در تقویم رسمی کشور به عنوان سالروز ملی روستا و عشایر نام‌گذاری شده است؛ روزی که فرصتی برای توجه بیشتر به نقش روستاییان و عشایر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پاسداشت تلاش آنان در تولیدات کشاورزی و دامی، تأمین امنیت غذایی و حفظ فرهنگ و سنت‌های بومی کشور به شمار می‌رود.

رادیو نمایش نیز در قالب مجموعه «شکل دگر خندیدن»، نمایش رادیویی «اوراق شناسایی» را با روایتی طنزآمیز از مردی پخش می‌کند که پس از سال‌ها فرار از جرم خود، تصمیم می‌گیرد با اعتراف به آن دوباره راهی زندان شود.

این نمایش در فضایی میان طنز و تلخی، موقعیت مردی را روایت می‌کند که میان آزادی و حقیقت گناه‌آلود گذشته‌اش گرفتار شده است؛ مردی که می‌خواهد مسئولیت جرم خود را بپذیرد، اما با بی‌اعتنایی و رد ادعاهایش از سوی سیستم قضایی مواجه می‌شود.

داریوش مودبیان کارگردانی، فرشاد آذرنیا تهیه‌کنندگی و اور آور مهته نویسندگی این اثر را بر عهده دارند و داریوش مودبیان، نورالدین جوادیان و بهرام سروری‌نژاد از بازیگران آن هستند.

نمایش رادیویی «اوراق شناسایی» جمعه یکم آبان ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت ۶:۳۰ و ۱۵:۳۰ خواهد بود.