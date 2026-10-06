به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس را فرصتی ارزشمند برای مشارکت نظام تعلیم و تربیت در تولید انرژی پاک، مدیریت بهینه مصرف و بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت فضا‌های آموزشی عنوان کرد.

صمیمی اظهار کرد: اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، زمینه‌ای برای ورود هدفمند آموزش و پرورش به عرصه تولید انرژی پاک فراهم می‌کند و امیدواریم با توسعه این طرح در سطح استان، مدارس بتوانند سهمی مؤثر در این حوزه ایفا کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، ۵۰۰ مدرسه در شهر‌های مختلف آذربایجان‌غربی در این طرح قرار خواهند گرفت و با توجه به ظرفیت موجود، امکان گسترش آن در شمار بیشتری از مدارس استان نیز وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت حدود ۵ هزار و ۴۰۰ مدرسه در استان بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۲ هزار مدرسه از ظرفیت لازم برای اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار هستند و استفاده از این ظرفیت می‌تواند جایگاه مدارس را در تولید انرژی پاک و مدیریت منابع ارتقا دهد.

وی درباره کارکرد اقتصادی این سامانه‌ها نیز گفت: نیروگاه خورشیدی نصب‌شده با ظرفیت حدود ۵ هزار وات، امکان تأمین بخشی از برق مورد نیاز مدرسه را فراهم می‌کند و مدرسه می‌تواند از انرژی تولیدی به‌صورت رایگان استفاده کند؛ همچنین انرژی مازاد تولیدشده می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت درآمدی برای مدرسه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

صمیمی ادامه داد: توسعه این طرح‌ها در مقیاس گسترده، علاوه بر کمک به تولید انرژی پاک، می‌تواند در مدیریت مصرف برق و کاهش فشار بر شبکه نیز مؤثر باشد و آموزش و پرورش را به یکی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در فرهنگ‌سازی و تحقق الگوی صحیح مصرف انرژی تبدیل کند.

وی با اشاره به ابعاد آموزشی و تربیتی این طرح خاطرنشان کرد: استقرار نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، یک فرصت عملی برای آشنایی دانش‌آموزان با انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های نوین، مدیریت مصرف و ضرورت صیانت از منابع طبیعی فراهم می‌کند و می‌تواند مفاهیم مرتبط با انرژی را از فضای نظری به تجربه‌ای ملموس در محیط مدرسه تبدیل سازد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی همچنین با قدردانی از همکاری وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق استان، برای تداوم اجرای این طرح در مدارس اعلام آمادگی کرد و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر توسعه انرژی‌های پاک در فضا‌های آموزشی را هموارتر کند و ظرفیت مدارس را در خدمت تولید انرژی، آموزش و فرهنگ‌سازی قرار دهد.

وی افزود: برای اجرای سامانه مورد بهره‌برداری حدود ۵۵۰ میلیون تومان هزینه شده که تأمین آن با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق انجام گرفته و حدود ۳۰ درصد از این هزینه نیز از طریق اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تأمین خواهد شد.