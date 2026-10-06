هم‌زمان با گرامی‌داشت هفته فراجا و همگام با سراسر کشور، آیین بهره‌برداری متمرکز از پروژه‌های مسکن سازمانی انتظامی استان مازندران با افتتاح مجتمع ۴۸ واحدی در شهرستان قائم‌شهر به‌عنوان پایلوت استانی برگزار شد.

سرهنگ شریف‌پو، معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان مازندران، در حاشیه این مراسم ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تبریک هفته فراجا با شعار پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز، اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح رفاه و معیشت خانواده‌های پرسنل خدوم انتظامی، مجتمع ۴۸ واحدی منازل سازمانی در شهرستان قائم‌شهر رسماً به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به پیگیری جدی برنامه جامع مسکن در سطح فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: احداث و تأمین ۱۸۷۲ واحد مسکن سازمانی در دستور کار فراجا در مازندران قرار دارد که امروز فاز پایلوت آن هم‌زمان با سراسر کشور و به‌صورت متمرکز با افتتاح این پروژه ۴۸ واحدی در قائم‌شهر محقق شد و روند تکمیل دیگر واحد‌های مسکونی در سطح استان نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

در ادامه این آیین، قربانی، فرماندار شهرستان قائم‌شهر، با تبریک هفته فراجا و ابراز خرسندی از میزبانی قائم‌شهر در این افتتاح متمرکز استانی و کشوری، اظهار داشت: مجموعه مدیریتی شهرستان خود را موظف می‌داند در تمام مراحل اجرای پروژه‌های مرتبط با نیروی انتظامی نهایت همکاری و تسریع در امور را به کار ببندد.

فرماندار قائم‌شهر با اشاره به اقدامات تسهیل‌گرایانه دستگاه‌های اجرایی افزود: از ابتدای آغاز این پروژه، در بخش صدور پروانه ساختمانی و در ادامه با اهتمام مجموعه شهرداری برای صدور پایان‌کار، همراهی و تعامل کامل صورت گرفت.

دکتر قربانی تأکید کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم، ارائه خدمات و اتصال کامل انشعابات توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان است که به‌طور ویژه در دستور کار شهرستان قرار دارد تا پرسنل و خانواده‌های محترم فراجا هنگام استقرار، از تمامی امکانات و زیرساخت‌های رفاهی لازم برخوردار باشند.

سرهنگ شریف‌پور، معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی مازندران، همچنین امروز در افتتاح ساختمان جدید کلانتری ویژه قائم‌شهر گفت: این پروژه عمرانی و انتظامی با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید تا گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های انتظامی شهرستان برداشته شود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در تأمین امنیت، تصریح کرد: امنیت پایدار تنها با همراهی مردم و اعتماد متقابل میان جامعه و پلیس حاصل می‌شود. پلیس معتقد است با کار جهادی، تلاش مضاعف و مشارکت مردم در پیشگیری از جرم، فضای جامعه برای تبهکاران و مجرمان ناامن خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: توسعه مقر‌های انتظامی و احداث کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در مناطق شهری و روستایی، بسترساز خدمات‌رسانی بهتر، قانون‌مداری و ایجاد امنیت مستمر و شایسته برای مردم شریف استان خواهد بود.