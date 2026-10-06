وبگاه میدل ایست آی به نقل از چند منبع مطلع مدعی شد ترکیه تعداد محدودی از سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه‌برد کورکوت، ساخت شرکت آسلسان را به اوکراین تحویل داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ براساس گزارش این وبگاه این سامانه‌ها اوایل سال ۲۰۲۶ در اختیار اوکراین قرار گرفته و نیرو‌های اوکراینی آنها را در شرایط عملیاتی و برای مقابله با حملات هوایی روسیه، به‌ویژه حملات پهپادی، آزمایش کرده‌اند.

یک مقام اوکراینی به میدل ایست آی گفته است، کورکوت در مقابله با حملات روسیه عملکرد موفقی داشته و مشکلات مشاهده‌شده در جریان استفاده عملیاتی نیز با برخی اصلاحات جزئی قابل برطرف شدن بوده است.

به گفته این مقام، اوکراین به خرید تعداد بیشتری از این سامانه‌ها علاقه‌مند است، هرچند تصمیم نهایی به قیمت پیشنهادی بستگی خواهد داشت.

تاکنون دولت ترکیه، وزارت دفاع این کشور یا شرکت آسلسان به‌طور رسمی تحویل کورکوت به اوکراین را تأیید نکرده‌اند.

سامانه کورکوت برای مقابله با اهداف کم‌ارتفاع از جمله پهپاد‌ها و موشک‌های کروز طراحی شده است، یک آتشبار استاندارد آن از سه خودروی سامانه تسلیحاتی و یک خودروی فرماندهی و کنترل تشکیل می‌شود.