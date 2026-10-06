مدیرعامل شرکت توانیر از ابلاغ بسته اجرایی ۸ ماده‌ای برای گذر از دوره سرد سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: همه برنامه‌های سرویس و تعمیرات پیشگیرانه شبکه انتقال، فوق‌توزیع و توزیع باید حداکثر تا ۱۵ آبان به پایان برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اله‌داد در نشست هماهنگی گذر از دوره سرد سال ۱۴۰۵ با حضور مدیران ارشد ستادی و مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع کشور، با اشاره به ضرورت پیش‌بینی سناریو‌های محدودیت سوخت در فصل سرد افزود: نقشه راه عبور ایمن و بدون خاموشی از زمستان ۱۴۰۵ با رویکرد پیشگیرانه و اقدامات ضربتی تدوین شده و همه واحد‌های صنعت برق در سراسر کشور موظف به اجرای فوری این مصوبات هستند.

مدیرعامل توانیر از اتمام برنامه‌های نگهداری و بهینه‌سازی پیش از آغاز فصل سرما خبر داد و گفت: همه پروژه‌های سرویس و تعمیرات پیشگیرانه (PM) در بخش‌های انتقال، فوق‌توزیع و توزیع برق باید حداکثر تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ پایان یابد.

وی افزود: تیم‌های نظارتی توانیر به‌صورت میدانی و مستمر بر روند اجرای این عملیات نظارت خواهند داشت تا از تاب‌آوری شبکه در روز‌های برفی و بارانی اطمینان حاصل شود.

اله‌داد با اشاره به نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در زمستان گفت: تسهیل به مدار آمدن نیروگاه‌های خورشیدی بخش خصوصی و ساتبا در کرانه‌های شمال، شمال‌شرق و شمال‌غرب با بالاترین اولویت دنبال می‌شود.

مدیرعامل توانیر افزود: راه‌اندازی و اتصال فوری ۲۰ ساختگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی، در مجموع به ظرفیت ۲۰۰ مگاوات، با اولویت استان‌های خراسان شمالی، گلستان، مازندران، هرمزگان و خوزستان آغاز شده و مجریان اختصاصی آنها در همه سطوح مشخص شده‌اند.

وی با اشاره به تمرکز ویژه بر استان‌های واقع در انتهای خطوط گاز، از جمله خراسان شمالی، گلستان، مازندران، غرب مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و تبریز، گفت: فهرست مشترکان هدف برای محدودسازی بازبینی شده و نصب کنتور‌ها و فیوز‌های هوشمند در این مناطق با سرعتی بالاتر از میانگین کشوری در دستور کار قرار گرفته است.

اله‌داد افزود: این اقدام با هدف مدیریت هدفمند و کنترل‌پذیر بار در اوج مصرف زمستان انجام می‌شود.

مدیرعامل توانیر با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عموم مشترکان گفت: اجرای طرح ملی مهتاب با محوریت مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز، جمع‌آوری مزارع استخراج رمزارز و تعویض لوازم اندازه‌گیری معیوب در استان‌های دارای چالش گاز تشدید می‌شود.

وی افزود: این اقدامات با همکاری مراجع قضایی و انتظامی انجام خواهد شد تا بار‌های نامتعارف و غیرمجاز، پایداری شبکه را در روز‌های سرد سال تهدید نکنند.

اله‌داد در پایان با اشاره به ضرورت ابلاغ پروتکل‌های اطلاع‌رسانی استانی گفت: تأسیسات و ظرفیت‌های فنی صنعت برق کشور از کفایت و توان کامل برخوردار است و در صورت تأمین سوخت نیروگاهی، مشکلی در تأمین برق نخواهیم داشت.

مدیرعامل توانیر تأکید کرد: گذر بدون دغدغه از یخبندان‌های زمستان نیازمند مدیریت مصرف انرژی از سوی همه آحاد جامعه است.