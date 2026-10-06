به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار خراسان رضوی، به همراه ۱۵ تن از مدیران کل به دعوت فرماندار فریمان ۱۵ مشکل عمده این شهرستان را بررسی و برای رفع ۱۴ مشکل عمده تصمیمات لازم گرفته شد.

دکتر قامتی در این سفر یک روزه طرح ها و مشکلات شهرستان از جمله، نبود پل عابرپیاده در مقابل شهرک کاویان، تکمیل فیبر نوری کاویان، ضعف آنتن دهی در شهرک کاویان، جابجایی و نصب پل عابرپیاده و استمرار روشنایی مسیر فرهادگرد، دیوار ساحلی فرهادگرد، ناکافی بودن سوخت و ضعف سامانه در تامین سوخت مزرعه بهزادیان و ناترازی انرژی و سوخت شهرستان فریمان، رفع موانع ساخت نیروگاه خورشیدی ایران ملاس، مشکلات شرکت داروسازی نصر فریمان را بررسی کردند.

وی بر لزوم تکمیل آسفالت کمربندی فریمان، رفع مشکلات سایت نهضت ملی مسکن، پیگیری آسفالت محور کله منار و چهارتکاب تا زاوه، مشکلات مجتمع دامپروری شفق فریمان، پیگیری طرح کیفی سازی آب شرب فریمان بخشی از مشکلات شهرستان فریمان بود تاکید کرد و مقرر شد نهایت تا ۶ ماه آینده رفع شود.