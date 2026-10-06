رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از فراهم بودن امکان تحصیل رایگان فرزندان معظم شهدا از مدارس سما تا مقطع دکتری خبر داد و اعلام کرد: این واحد دانشگاهی در سال تحصیلی جدید، در رشته‌های مقاطع کاردانی و کارشناسی، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علی کریمی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این واحد دانشگاهی اظهار کرد: «دانشگاه امروز باید فراتر از آموزش کلاسیک، به بستری برای مهارت‌آموزی، پژوهش، نوآوری و پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی جامعه تبدیل شود. بر همین اساس، توسعه زیرساخت‌های آموزشی، آزمایشگاهی و فناورانه، گسترش رشته‌های مورد نیاز و ارتقای خدمات دانشجویی در دستور کار واحد تهران شرق قرار گرفته است.»

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، اعضای هیئت علمی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی و امکانات آموزشی و رفاهی، در مسیر ایجاد محیطی پویا برای رشد علمی و حرفه‌ای دانشجویان حرکت می‌کند.

تحصیل رایگان فرزندان شهدا؛ از مدرسه تا دکتری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های شهدا گفت: «تکریم خانواده‌های معظم شهدا برای دانشگاه صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی است. در همین راستا، واحد تهران شرق امکان تحصیل رایگان فرزندان گرانقدر شهدا را از مدارس سما تا مقطع دکتری فراهم کرده است.»

کریمی ادامه داد: دانشگاه خود را موظف می‌داند در کنار رسالت علمی و آموزشی، سهمی مؤثر در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و حمایت عملی از خانواده‌های معظم شهدا داشته باشد.

توسعه رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز‌های علمی و حرفه‌ای

کریمی با اشاره به توسعه ظرفیت‌های آموزشی این واحد دانشگاهی اظهار کرد: «واحد تهران شرق در طیف متنوعی از رشته‌ها و مقاطع تحصیلی فعال است و با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های جدید آموزشی و حرفه‌ای، سه رشته جدید نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و بیش از چندین رشته کاربردی متناسب با نیاز‌های منطقه به مجموعه رشته‌های این واحد افزوده شده است.»

وی افزود: سیاست دانشگاه در توسعه رشته‌های تحصیلی، حرکت به سمت حوزه‌هایی است که بتوانند ارتباط مؤثرتری میان آموزش دانشگاهی، مهارت، فناوری، صنعت و بازار کار ایجاد کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق خاطرنشان کرد: این واحد دانشگاهی در رشته‌ها و مقاطع دارای مجوز، آمادگی پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید را دارد و توسعه کمی رشته‌ها همزمان با ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی دنبال می‌شود.

پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی

کریمی با اشاره به شرایط پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی گفت: «داوطلبان می‌توانند در رشته‌های اعلام‌شده این مقاطع، بدون شرکت در آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، نسبت به انتخاب رشته و ثبت‌نام اقدام کنند.»

وی تصریح کرد: این ظرفیت، امکان مناسبی برای داوطلبانی فراهم می‌کند تا بر اساس علاقه، توانمندی و مسیر حرفه‌ای مورد نظر خود، رشته تحصیلی مناسب را انتخاب کرده و از ظرفیت‌های علمی، مهارتی و فناورانه دانشگاه بهره‌مند شوند.

دانشگاهی در مسیر آموزش مهارت‌محور و فناوری‌محور

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در پایان گفت: «نگاه ما به دانشگاه، محدود به انتقال دانش و اعطای مدرک نیست. دانشجوی امروز باید در کنار آموزش تخصصی، مهارت حل مسئله، تجربه فعالیت پژوهشی، توانمندی فناورانه و آمادگی ورود به محیط حرفه‌ای را نیز کسب کند.»

کریمی تأکید کرد: «تلاش می‌کنیم واحد تهران شرق به دانشگاهی مسئله‌محور، مهارت‌گرا و متصل به صنعت و جامعه تبدیل شود؛ دانشگاهی که خروجی آن نیروی انسانی متخصص، توانمند و متعهد باشد و بتواند در مسیر پیشرفت علمی، فناوری و اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند.»