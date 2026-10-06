به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، نخستین سامانه پنل خورشیدی در استان در دبستان «معلم فقید حسن انزلی» و در قالب «طرح ملی میناب» افتتاح شد.

این طرح با گرامیداشت یاد و نام شهدای مدرسه میناب و با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مصرف برق و گسترش استفاده از انرژی‌های پاک در مدارس اجرا شده است.

با افتتاح این سامانه، بخشی از برق مورد نیاز مدرسه از طریق انرژی خورشیدی تأمین می‌شود و در کنار کمک به مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی، فرصتی ارزشمند برای آشنایی دانش‌آموزان با کاربرد عملی انرژی‌های تجدیدپذیر و آموزش فرهنگ مصرف بهینه فراهم می‌آورد.

بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در فضای مدرسه، پیوندی میان آموزش و تجربه عینی ایجاد می‌کند و دانش‌آموزان را با اهمیت بهره‌وری انرژی، صیانت از منابع طبیعی و حرکت به سوی الگو‌های پایدار مصرف آشنا می‌سازد.

در این آئین علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، یوسف فرمانی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه، خدرلو مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، کیامهرمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و سایر مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.