گروهی از شهروندان ژاپنی با تجمع مقابل دفتر نخست‌وزیری این کشور در توکیو، در اعتراض به حضور نیرو‌های آمریکایی و در پی بازداشت یک تفنگدار دریایی آمریکا در ارتباط با قتل یک زن ژاپنی در اوکیناوا، خشم خود را ابراز کردند.

از اعتراض به نیرو‌های آمریکایی تا هشدار چین به ژاپن

از اعتراض به نیرو‌های آمریکایی تا هشدار چین به ژاپن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ هم‌زمان با افزایش اعتراض‌ها در ژاپن به حضور نیرو‌های نظامی آمریکا، چین هم درباره تغییر رویکرد امنیتی و هسته‌ای توکیو هشدار داد.

این نظامی ۲۰ ساله که در پایگاه هوایی فوتنما در اوکیناوا مستقر است، به ظن قتل و سرقت اموال یک زن ۳۹ ساله ژاپنی در شهر نا‌ها بازداشت شده است. مقام‌های ژاپنی تحقیقات درباره این پرونده را ادامه می‌دهند و فرد مظنون نیز اتهام‌ها را رد کرده است.

اوکیناوا بخش عمده‌ای از حضور نظامی آمریکا در ژاپن را در خود جای داده است و سابقه طولانی اعتراض‌های مردمی به جرایم مرتبط با نیرو‌های آمریکایی دارد. بر اساس آمار پلیس این منطقه، شمار پرونده‌های جنایی مرتبط با نیرو‌های نظامی آمریکا و افراد مرتبط با آنها از حدود ۴۰ مورد در سال ۲۰۲۰ به ۱۰۱ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

معترضان همچنین خواستار بازنگری در توافقنامه وضعیت نیرو‌های آمریکا در ژاپن شدند؛ توافقی که چارچوب حقوقی حضور نیرو‌های آمریکایی در این کشور را تعیین می‌کند. فرماندار اوکیناوا نیز در دیدار با مقام‌های نظامی آمریکا خواستار بازنگری در این توافق و اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شده است.

در همین حال، پکن نسبت به بحث‌های اخیر در ژاپن درباره امکان بررسی موضوع سلاح‌های هسته‌ای واکنش نشان داده است.

گو جیاکان سخنگوی وزارت خارجه چین، در واکنش به اظهارات شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن، درباره انجام بحث‌های «بدون تابو» درخصوص سلاح‌های هسته‌ای و زیردریایی‌های هسته‌ای، تأکید کرد: ژاپن به عنوان یک کشور غیرهسته‌ای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، باید به تعهدات خود پایبند باشد.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت: ژاپن پیش‌تر بر پایبندی به سه اصل غیرهسته‌ای، یعنی داشتن، تولید نکردن و اجازه ندادن به ورود سلاح‌های هسته‌ای به قلمرو این کشور تأکید کرده است.

گو جیاکان اظهارات مربوط به بحث درباره سلاح‌های هسته‌ای را «تحریک‌آمیز» خواند و مدعی شد ژاپن در سال‌های اخیر روند تقویت توان نظامی خود را سرعت بخشیده است. پکن از جامعه بین‌المللی خواست ژاپن را به پایبندی به اصول غیرهسته‌ای و تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فرا بخواند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که حضور نظامی آمریکا در اوکیناوا همچنان یکی از موضوعات حساس در جامعه ژاپن است و هم‌زمان، بحث درباره آینده همکاری‌های نظامی این کشور با آمریکا، واکنش کشور‌های منطقه از جمله چین را به دنبال داشته است.