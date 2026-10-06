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کد خبر:
۵۹۳۱۸۸۵
تاریخ انتشار:
۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۸
بوشهر
»
اجتماعی
برگزاری جشنواره صدرا در فرماندهی انتظامی استان بوشهر
در جشنواره صدرا از کارکنان برگزیده و خانواده های شهدا و ایثارگران فرماندهی انتظامی استان قدردانی شد.
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