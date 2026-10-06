رئیس بنیاد شهید در نشست مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه، با تأکید بر اینکه جبهه مقدم نبرد امروز، عرصه اندیشه و نگرش‌ها است، بر لزوم تدوین راهبرد‌های علمی برای مقابله با جنگ اطلاعاتی و حفظ اعتماد عمومی جهت عبور پیروزمندانه از امتحان تاریخی کنونی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نخستین نشست مسئولان مناطق نمایندگی ولی فقیه، با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این نشست زمینه‌ساز رشد و تعالی بنیاد در بخش‌های فرهنگی، اعتقادی و نگرشی شود، اظهار داشت: در طول تاریخ، جنگ‌ها، دغدغه‌های جغرافیایی، اقتصادی و تسلط بر منابع وجود داشت، اما نبرد امروز، نبرد فکری و اطلاعاتی است. مسئولان مناطق به عنوان پرچمداران اندیشه در جامعه اسلامی، وظیفه دارند کشور را در این عرصه پیروز نگه دارند.

سید احمد موسوی تأکید کرد: ما به عنوان رهبر تمدن اسلامی، باید با تکیه بر اندیشه امام (ره)، دانش و راهبرد‌های دقیق، مقابل تهاجم دشمنان بایستیم، ما یک رسالت بزرگ تاریخی بر عهده داریم.

موسوی با اشاره به حساسیت دوران کنونی، افزود: امروز ایران و نظام جمهوری اسلامی درگیر یک امتحان بزرگ تاریخی است و باید موفق عمل کنیم. باید چنان از هویت و موجودیت خود دفاع کنیم که در سده‌های بعد، ایرانیان از این دوران سربلند و الگو یاد کنند و کلید موفقیت در این مسیر، روشنگری و تکیه بر راهبرد‌های درست است.

معاون رئیس‌جمهور افزود: چند راهبرد وجود دارد که در نبرد اطلاعاتی از آن استفاده می‌کنند که دو مورد از مهم‌ترین آنها از بین بردن اعتماد مردم نسبت به حاکمیت و ایجاد شکاف طبقاتی و قطبی کردن جامعه است. نباید اجازه داد صهیونیست‌ها و متحدانشان با حذف ایرانی‌ها از معادلات یا ایجاد تفرقه، یکپارچگی ملت را هدف قرار دهند.

وی با استناد به پیام‌های مقام معظم رهبری، انسجام ملی را نقطه مشترک و کلیدی رهنمود‌های ایشان دانست و تصریح کرد: باید فارغ از هر فکر، لباس و سبک زندگی، در کنار هم باشیم. امروز موضوع ما ایران و جمهوری اسلامی است و نباید اجازه انشقاق یا قطبی شدن جامعه را بدهیم.

وی با اشاره به سناریو‌های محتمل آینده، اظهار داشت: اگر بتوانیم انسجام ملی و اعتماد متقابل را حفظ کنیم، فارغ از اینکه نتیجه سناریو‌ها به مذاکره، جنگ یا استمرار نبرد منجر شود، قطعاً پیروزمندانه از این مسیر عبور خواهیم کرد. این توفیقات نتیجه حمایت‌های الهی و ایثار شهدا است و از خداوند می‌خواهیم تا مسیر را در سایه راه و روش شهدای گرانقدر هموار سازد.

رئیس بنیاد شهید شهید و امور ایثارگران با اشاره به مطالعات خود در زمینه آینده‌نگاری و ابزار‌هایی نظیر ترندسازی، خاطرنشان کرد که با رصد دقیق می‌توان مسیر آینده را پیش‌بینی و تأکید کرد: ما به اعتماد مردم نیاز داریم و یکی از مهم‌ترین وظایف در شاخص‌های حکمرانی، ایجاد پیوستگی میان حاکمیت و مردم است. من اعتقاد دارم وقتی حاکمیت در کنار مردم است، هیچ اتفاق امنیتی رخ نخواهد داد. این دو ستون (پیوستگی و اعتماد) رمز بقا و پیروزی در این نبرد تاریخی و هویت‌ساز است.

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به تجربیات مدیریتی در حوزه درمان پرداخت و گفت: پیش از حضور در بنیاد، در حوزه درمان فعال بودم و زمانی پیشنهاد شد تا مدیریت اعزام ۵۰۰ جانباز صعب‌العلاج به انگلیس و آلمان را بر عهده بگیرم؛ با تشکیل تیمی از اساتید برجسته و متخصصان کشور که به صورت ایثارگرانه همکاری کردند، توانستیم سطح درمان در داخل را به جایگاهی برسانیم که دیگر نیازی به اعزام نباشد و اکنون ایران به پایگاهی برای درمان جانبازان تبدیل شده است، تا جایی که از کشور‌های دیگر برای درمان به ایران می‌آیند و کشور ما به لحاظ درمانی جایگاه برجسته و ممتازی دارد.

وی با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی شهید مدنی، وی را الگویی جاودانه دانست و خاطرنشان کرد: پیش از جنگ در خدمت شهید مدنی بودم و اخلاق و اعتقادات ایشان بر زندگی من تأثیر عمیقی گذاشت. شناخت شهید مدنی، راه را برای شناخت هموار می‌کند؛ شهید باکری نیز الگوی دیگر من بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به لزوم حرکت در مسیر الگو‌های موفق تاریخی، اظهار داشت: ما می‌خواهیم در بنیاد شهید ابتدا آسیب‌ها را بشناسیم و ریشه مشکلات را شناسایی کنیم و سپس برنامه ریزی و اقدامات موثری را اجرا نماییم.

موسوی گفت: یکی از موضوعاتی که از ابتدا مورد تاکید قرار گرفت تدوین برنامه و سند راهبردی بوده است. از روز اول تاکید داشتیم بنیاد به یک نقشه راه نیاز دارد. تا بدانیم این سازمان در پایان سال و یا ده سال آینده، در چه مسیری، با چه سرعتی و چه توانی قرار خواهد گرفت. برای بنیاد، ۱۴ سیاست در دوره کنونی تعریف شده است و ما بر این باوریم که بدون یک طرح تحول بنیادین، امکان پیشرفت در آینده وجود ندارد.

معاون رئیس‌جمهور درباره تفاوت اساسی میان خروجی و اثربخشی اقدامات گفت: در تعیین و تدوین برنامه ها، مهم این است که دستاورد و پیامد فعالیت چه بوده و چقدر توانسته سرمایه اجتماعی را تثبیت کند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به وضعیت داده‌های سازمان، اظهار داشت: حکمرانی داده محور از سیاست‌های مهمی است که بر اجرای آن تاکید زیادی داریم. باید آمار‌های بخش‌های مختلف با یکدیگر همخوانی داشته باشند تا بتوان برنامه‌ریزی و تحلیل درست انجام داد. بدون داده درست، طرح و برنامه ریزی امکان پذیر نیست. باید هر اقدامی را با شاخص‌های اثربخشی سنجید تا هر فعالیت بی‌ثمر، متوقف و اصلاح شود.

وی با اشاره به مدیریت مالی بنیاد در شرایط سخت، تصریح کرد: بنیاد با تمام توان توانست هزینه‌های جاری و نیاز‌های دوران جنگ را مدیریت کند. حتی در زمان‌هایی که تخصیص بودجه دولتی با تأخیر مواجه بود، بنیاد بدون آنکه اجازه دهد این مسئله بر خدمات جاری اثر بگذارد، مسئولیت‌های خود را ایفا کرد. دکتر موسوی یکی از موضوعات مهم بنیاد را اجرای طرح مدیریت مورد دانست و در این راستا اعلام کرد: ما برای جامعه ایثارگران، به‌ویژه جانبازان ۷۰ درصد، پدر و مادران شهدا و ایثارگران دارای بیماری‌های خاص، طرحی را تعریف کرده‌ایم تا مانند فرزندانشان، ۲۴ ساعته در کنار آنها باشیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین به موضوع توانمندسازی ایثارگران اشاره کرد و با اشاره به وجود ۲۳ بانوی جانباز نخاعی در جامعه، تأکید کرد: هدف ما این است که این عزیزان عزتمندانه در جامعه حضور داشته باشند و همه بدانند آنها فعالانه و موثر در جامعه حضور دارند و ما باید استعداد‌های هنری و نقاشی‌های زیبا و خیره‌کننده این بانوان جانباز گرانقدر را با اقداماتی، چون برگزاری نمایشگاه به خوبی به جامعه معرفی کنیم.

دکتر موسوی در تبیین استراتژی تحول بنیاد، کرامت انسانی را ستون اصلی تمام برنامه‌ها دانست و اظهار داشت: در هر طرح یا فعالیتی باید کرامت انسان و جامعه ایثارگران محترم شمرده شود.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه به معرفی یک مثلث سه ضلعی برای تحول سازمان اشاره کرد: ضلع اول این مثلث، شفافیت است. هر فعالیتی، باید کاملاً شفاف باشد. در این راستا، سامانه شفا حافظ در حال راه‌اندازی است تا تمامی فرآیند‌ها در آن ثبت شود.

وی افزود: ضلع دوم این مثلث، اثربخشی است که نیازمند مدیران توانمند و گره‌گشاست؛ مدیرانی که نه برای جایگاه یا حمایت‌های خاص، بلکه برای خدمت آماده باشند. ضلع سوم نیز پاسخگویی است که در آن، تمامی تصمیمات، اندیشه‌ها و اقدامات باید مورد پاسخگویی قرار گیرند.

موسوی با سپاس از راهنمایی‌های مقام معظم رهبری، از تمامی فعالان و همکاران خواست تا در کنار بنیاد باشند تا بتوانند هم رسالت ملی و تاریخی و هم رسالت سازمانی خود را به درستی به انجام برسانند.