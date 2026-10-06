

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حسن‌نژاد، معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، در مصاحبه با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست گفت: یکی از اولویت‌های جدی معاونت در سال کنونی توجه به اقتصاد روستا، تولیدات روستایی و ایجاد اشتغال پایدار از طریق زنجیره‌های ارزش است.

وی افزود: هرچند در سال‌های گذشته اقدامات گسترده‌ای در حوزه زیرساخت‌های روستایی مانند آب، برق، جاده و امکانات زندگی انجام شده، اما موضوعات اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد و معاونت توسعه روستایی امسال از محل تسهیلات بانکی و بودجه عمومی، اجرای چند زنجیره ارزش را در دستور کار قرار داده است.

حسن‌نژاد یکی از این زنجیره‌ها را زنجیره ارزش گیاهان دارویی عنوان کرد و گفت: واحدهای صنعتی این حوزه بیشتر مواد اولیه خود را از مراتع برداشت می‌کنند، در حالی که این منابع محدود است و باید تجدید شود. بر این اساس کشت گیاهان دارویی، انتقال آن به صنعت فرآوری، بسته‌بندی و تولید اسانس‌ها، داروها و رنگدانه‌ها در قالب یک زنجیره دیده شده تا هم تولیدکنندگان روستایی از نظر اقتصادی منتفع شوند و هم مواد اولیه صنعت تأمین شود.

وی تأکید کرد: امکان صادرات در این حوزه بسیار بالاست و ارزآوری خوبی دارد، بنابراین باید تولید مستمر و بازارهای خارج از مرزها را تثبیت کنیم.

وی دومین زنجیره را مرغ بومی روستا دانست و گفت: نژادهای بومی ظرفیت بسیار خوبی دارند و در جامعه روستایی هم از نظر اشتغال، هم امنیت غذایی و تأمین پروتئین خانوار بسیار مهم هستند. این زنجیره می‌تواند تولید تخم‌مرغ و گوشت را با نشانی مشخص به نام روستا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور عرضه کند و مردم محصول سالم‌تری خریداری کنند.

به گفته وی، این اقدام در قالب تعاونی‌های روستایی برنامه‌ریزی شده است.

معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی ادامه داد: افزایش بهره‌وری دام سبک از دیگر زنجیره‌های تعریف‌شده امسال است که می‌تواند درآمد دامدار را افزایش دهد و پرورش دام سبک در روستا را رونق دهد. طرح پرورش شتر نیز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود تا در مناطق مستعد اما فقیر، پرورش شتر و عرضه محصولات آن با نشان مشخص اقتصادی شود.

حسن‌نژاد در پایان گفت: برای همه این زنجیره‌ها روستاهای آزمایشی مشخص شده است؛ برای مثال در حوزه طیور امسال ۳۶ هزار نقطه در ۳۶ شهرستان، در هر شهرستان هزار نقطه، در مناطق روستایی در برنامه قرار دارد و این طرح‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط اجرا می‌شود.