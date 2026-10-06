به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به ظرفیت عظیم صنایع تبدیلی و تکمیلی استان گفت: در حال حاضر ۱.۹ میلیون تن ظرفیت فرآوری در بخش کشاورزی استان وجود دارد. کارخانه‌های صنایع تبدیلی باید از تعیین قیمت‌های ناعادلانه برای خرید محصول خودداری کنند.

وی با اعلام ورود مدیریت تعاون روستایی به چرخه خرید سیب صنعتی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت‌های ارائه شده توسط تعاون روستایی، دو تا سه هزار تومان بالاتر از قیمت بازار است تا از زیان باغداران جلوگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد سردخانه‌ها نیز با تخصیص تسهیلات لازم اقدام به خرید سیب صنعتی با نرخ حداقل ۲۰ هزار تومان کنند تا باغداران متضرر نشوند.

اصغری با اشاره به وضعیت مطلوب صادرات و کیفیت بالای سیب تولیدی استان، خطاب به صادرکنندگان گفت: روند صادرات سیب استان بسیار خوب و امیدوارکننده است؛ بنابراین صادرکنندگان نباید نگرانی بابت بازار صادراتی داشته باشند. ما نیز با پیگیری ویژه مقام عالی استان، در تلاش هستیم تا موانع موجود در مسیر تعهدات ارزی را مرتفع و روند صادرات را تسهیل کنیم.

این نشست با تأکید بر تقویت زنجیره‌های ارزش فعال در استان به پایان رسید و مقرر شد با نظارت مستمر بر فرآیند خرید، منافع باغداران در اولویت تمامی فعالیت‌ها قرار گیرد.