نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: اگر امنیت برقرار نباشد، زندگی و تمدن بشری تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت الله صفایی بوشهری در دیدار فرمانده انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: ما با جنایتکارترین رژیم‌های تاریخ مواجه هستیم؛ رژیمی که از روز تأسیس تاکنون از هیچ جنایتی دریغ نکرده است. دشمن جنایتکار آمریکا در تهاجم نظامی شکست خورده و اکنون در حال تهاجم اقتصادی، فرهنگی و ایجاد اختلاف و دودستگی در جامعه است و از هیچ راهی برای آبروداری شکست مفتضحانه نظامی دریغ نخواهد کرد.

وی خطاب به نیرو‌های انتظامی توصیه کرد: در همه شرایط، خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود و میز‌های خدمت‌رسانی در سطح استان راه‌اندازی شود.

صفایی بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر از حیث امنیت جزو استان‌های ممتاز کشور است، تصریح کرد بخش بسیاری از این امنیت مرهون تلاش نیرو‌های انتظامی و دریابانی است؛ در اوج بمباران شهر‌های ما به‌ویژه شهر بوشهر از نزدیک شاهد بودم که امنیت کامل برقرار بود.

آیت الله صفایی بوشهری گفت: دشمنان به دنبال فشار اقتصادی، تورم و گرانی هستند تا مردم را دلسرد و دل‌زده کنند، اما با وجود مبارک نیرو‌های نظامی و انتظامی و همراهی مردم، همه نقشه‌های شوم آنان شکست خورده است.