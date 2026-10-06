به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر گفت: در پی شکایت تعدادی از متصدیان واحد‌های صنفی طلافروشی مبنی بر کلاهبرداری از آنان از طریق فروش طلای تقلبی، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار مأموران اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی خمینی‌شهر قرار گرفت.

سرهنگ علی سبحانی افزود: در تحقیقات تخصصی پلیس مشخص شد، متهم با شگردی خاص، انگشتر‌های طلای مردانه را به شکل تقلبی تهیه و سپس با ارائه فاکتور‌های جعلی، آنها را به طلافروشان خمینی‌شهر و اصفهان می‌فروخته است.

وی با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و هوشمندانه کارآگاهان پلیس برای شناسایی این فرد، ادامه داد: با تکمیل تحقیقات و شناسایی مخفیگاه متهم، مأموران در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ سبحانی از کشف تعداد قابل‌توجهی انگشتر طلای تقلبی در بازرسی از مخفیگاه متهم خبر داد و گفت: در این پرونده تاکنون ۸ نفر مال‌باخته شناسایی شده‌اند که بر اساس بررسی‌ها، متهم در مجموع ۳۰ میلیارد ریال از این افراد کلاهبرداری کرده است.