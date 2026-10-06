دادستان شهرستان کلات، افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بهای منازل مسکونی و مبالغ قرض‌الحسنه نسبت به سال گذشته ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان شهرستان کلات گفت: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌ بها و برای صیانت از حقوق عامه، افزایش اجاره‌بهای مسکن بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال قبل ممنوع است.

علی رحمانی‌نسب افزود: تنظیم قرارداد‌های اجاره با مبلغی بیش از نرخ تعیین‌ شده از سوی مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نویسندگان قرارداد، تخلف محسوب شده و می‌تواند به برخورد قانونی، ابطال قرارداد و پلمب واحد صنفی متخلف منجر شود.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در امسال ادامه داد: اتاق اصناف، اداره صمت، ضابطین مربوطه و تیم‌های نظارتی دادستانی بر نحوه اجرای این مقرره نظارت خواهند داشت.

رحمانی‌نسب همچنین با اشاره به حقوق مستأجران گفت: در صورت افزایش غیرمجاز اجاره‌بها از سوی موجر، مستأجر می‌تواند تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد نسبت به ثبت شکایت و پیگیری حقوق خود اقدام کند. در صورت احراز تخلف، موجر موظف به بازگرداندن مبالغ مازاد بوده و به جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه محکوم خواهد شد.

وی افزود: با توجه به تخلفات صنفی مشاوران املاک نیز هشدار داد و متخلفان در مراحل مختلف با جریمه‌های نقدی و محرومیت از فعالیت مواجه خواهند شد و در مرتبه چهارم، محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف در نظر گرفته شده است.

همچنین متخلفین صنفی توسط شعب اداره تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت شش‌ماهه و جریمه نقدی چهار برابر، در مرتبه سوم به محرومیت یک‌ساله و جریمه نقدی شش برابر و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم خواهند شد.