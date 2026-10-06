اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام کرد: ­دستور العمل اجرایی حمایت از اشتغال و استمرار تولید بنگاه‌های اقتصادی متحمل آسیب فیزیکی از جنگ تحمیلی ابلاغ شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، دستورالعمل اجرایی حمایت از اشتغال و استمرار تولید بنگاه‌های اقتصادی متحمل آسیب فیزیکی ناشی از جنگ تحمیلی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی واجد شرایط می‌توانند متناسب با میزان خسارت و بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، از تسهیلات حمایتی تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال بهره‌مند شوند.

بر اساس اعلام اتاق تهران، همچنین تسهیلاتی تا سقف ۱۰ میلیارد ریال از محل منابع نهاد‌های تسهیلگر به‌صورت قرض‌الحسنه و با نرخ سود ۴ درصد در نظر گرفته شده است. دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۳۶ ماه خواهد بود که از این مدت، حداکثر ۶ ماه به دوره تنفس اختصاص دارد و بازپرداخت در ۳۰ ماه انجام می‌شود. متقاضیان برای ثبت درخواست و دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه بهره‌مندی از این تسهیلات می‌توانند با مرکز تماس به شماره ۸۹۰۰ تماس بگیرند.

برای اطلاعات تکمیلی با سامانه یکپارچه پاسخگویی معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران به شماره ۸۹۰۰ تماس بگیرید.