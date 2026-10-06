مجموعه تلویزیونی کوتاه «نفس عمیق» با هدف پرداختن به مسائل اجتماعی جامعه در قالبی طنز و موقعیت‌محور، روز‌های چهارشنبه تا جمعه هر هفته حوالی ساعت ۱۸:۴۵ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی حکمت‌نیا تهیه‌کننده این مجموعه­ با حضور در استودیو شبکه خبر درباره اهداف ساخت «نفس عمیق» گفت: این برنامه یک اثر کمدی کوتاه ۴ تا ۵ دقیقه‌ای و موقعیت‌محور است و دغدغه اصلی ما پرداختن به مسائلی بود که مردم با آنها مواجه بوده‌اند و در زندگی شخصی، خانوادگی یا جامعه خود تجربه و همذات‌پنداری کرده‌اند.

وی افزود: پرداختن جدی به مسائل اجتماعی یا ماقبلِ بحران ممکن است به سیاه‌نمایی منجر شود؛ از این رو تصمیم گرفتیم با نگاهی لطیف‌تر و در بستر طنز به این موضوعات بپردازیم، هدف ما این نبود که با هر ابزاری از مخاطب خنده بگیریم، بلکه تلاش کردیم پس از تماشای برنامه، تلنگری کوچک در ذهن بیننده شکل بگیرد.

تهیه‌کننده «نفس عمیق» در ادامه مصداق‌های موردنظر برنامه را تشریح کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین بحران‌های کشور، پیری جمعیت است که بر اساس پژوهش‌ها، ایران را طی دو تا سه دهه آینده با چالش جدی مواجه می‌کند و یک قسمت اختصاصی به این موضوع اختصاص یافته است.

حکمت نیا ادامه داد: شرایط اقتصادی و موضوعاتی مانند خرید و نگهداری دلار و گرانی از دیگر محور‌های برنامه بوده است، همچنین آسیب‌زدن به طبیعت نکته مهمی بود که با رخداد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی هم‌زمان با جلسات پیش‌تولید، قسمتی ویژه درباره آتش‌سوزی جنگل و لزوم مراقبت به برنامه افزوده شد.

وی با اشاره به فرآیند تولید این مجموعه افزود: بخش عمده «نفس عمیق» پیش از روشن شدن دوربین و در حوزه پژوهش و متن اتفاق افتاده است؛ زیرا اگر کار صرفاً جدی می‌شد، مخاطب گارد می‌گرفت و اگر به سمت کمدی صرف می‌رفت، لودگی و بی‌محتوایی ایجاد می‌شد. به همین دلیل تلاش کردیم بر لبه باریکی میان این دو حرکت کنیم تا همذات‌پنداری در مخاطب شکل بگیرد، موضوعات بار‌ها بررسی و بازنویسی شده، نظرات مدیران شبکه در جلسات متعدد دریافت و اعمال شده و بسیاری از موضوعات در همین فرآیند حذف شده‌اند.

این تهیه‌کننده در خصوص رویکرد برنامه که بیشتر طنز کلامی است یا طنز موقعیت، گفت: تلاش کردیم با خلق موقعیت، مخاطب را کنار خود نگه داریم و به سمت طنز موقعیت برویم.

هرچند شوخی‌های کلامی ممکن است در فضای مجازی بازتاب یابد، هدف اصلی ما ایجاد موقعیت‌هایی بود که مخاطب بتواند با آن همذات‌پنداری کند؛ به این امید که جامعه پس از بحران‌های پشت سر گذاشته، یک نفس عمیق چند دقیقه‌ای بکشد و ارتباط با مخاطب مجدداً برقرار شود.

حکمت‌نیا درباره انتخاب بازیگران برنامه با اشاره به حضور «حمید عرب» و «محمد طاهرخانی» گفت: این دو بازیگر تئاتر، بازیگران بااستعدادی هستند که توانایی پذیرش تیپ‌ها و لحن‌های مختلف را دارند و مطمئنم در آینده بیشتر از آنها خواهیم شنید.

وی افزود: به دلیل محدودیت زمانی و شرایط خاص تولید در برهه جنگ، این فصل با دو بازیگر شروع شد، اما در فصل‌های بعدی قطعاً کاراکتر‌های تازه‌ای از جمله بازیگر خانم، مادر، کودک و پیرمرد به مجموعه افزوده خواهد شد.

تهیه‌کننده «نفس عمیق» در مقایسه تجربه تولید این مجموعه با مستند «بوم خاکی» که آن هم در برهه جنگ و با موضوع شقایق‌های جنگ تولید شده بود، گفت: این دو گونه کاملاً متفاوت‌اند و قابل قیاس نیستند؛ هرچند گفته می‌شود کار طنز به‌طور کلی دشوار است.

وی افزود: در «بوم خاکی» به مکان‌هایی می‌رفتیم که جنایت جنگی در آنها رخ داده بود و عوامل، از جمله تصویربردار، گاهی از شدت تأثر نمی‌توانستند دکمه ضبط دوربین را بزنند؛ اما از منظر پروداکشن، تولید طنزی که درباره مسائل جدی اجتماعی است، بسیار دشوارتر است.

وی درباره توزیع برنامه در فضای مجازی توضیح داد: یکی از ویژگی‌های کار‌های کوتاه، امکان انتشار در فضای مجازی است و با توجه به تغییر سلیقه مخاطب و گرایش به کار‌های کوتاه با ریتم بالا و کات‌های سریع، انتشار بخش‌هایی از برنامه در شبکه‌های اجتماعی بخش اصلی طراحی اثر بوده و فرصتی برای تعامل میان رسانه‌ای قدیمی مانند تلویزیون و فضای مجازی فراهم می‌کند.

حکمت‌نیا در پایان درباره بازخورد‌ها و قسمت موردعلاقه‌اش گفت: این مجموعه در ۱۵ قسمت تولید و قرار است چهارشنبه تا جمعه پخش شود و در چهار پنج قسمت نخست، بازخورد‌ها تا جایی که دریافت کرده‌ام مثبت بوده است.

وی درباره قسمت دوم افزود: به نظرم قسمتی مهم و مؤثر بود که درباره بحران ازدواج بود و ماجرای پیرمردی هشتاد و چند ساله را روایت می‌کرد که فرشته مرگ به سراغش می‌آید و او در ذهن خود هنوز خود را به بلوغ فکری نرسیده می‌داند و برای ورود به زندگی مشترک ناتوان است؛ روایتی که کنایه‌ای است به برخی دوستانی که راحت‌تر درباره این موضوع فکر می‌کنند.