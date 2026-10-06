به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره بر اهمیت بهره‌گیری از زیرساخت‌های حفاظتی و فناوری‌های نوین در صیانت از آثار تاریخی گفت: پایش مستمر بناهای تاریخی و برخورداری از سامانه‌های نظارت تصویری فعال و پایدار، یکی از الزامات مدیریت و حفاظت از مجموعه‌های ارزشمند تاریخی است.

امیر کرم‌زاده افزود: به همین منظور، احیای سیستم نظارت تصویری سه بنای شاخص میدان امام(ره)(نقش‌جهان) در دستور کار قرار گرفت و به همت پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) عملیات اجرایی آن به پایان رسید.

وی ادامه داد: در این عملیات، ضمن شناسایی و رفع نواقص زیرساختی و ارتباطی، تجهیزات معیوب، اصلاح یا تعویض شد و با سرویس و راه‌اندازی مجدد دوربین‌ها و تجهیزات شبکه، امکان پایش تصویری مجدد این بناها فراهم شد.

سرپرست پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) نیز با تشریح اقدامات اجرا‌شده در این خصوص، گفت: عملیات احیای سیستم نظارت تصویری و همچنین سرویس و ساماندهی رک‌ها و تجهیزات شبکه ،با نظارت و تلاش کارشناسان اداره انفورماتیک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شد.

جواد رحمتی گفت: با اجرای این اقدامات، تصاویر دوربین‌ها مجدد برقرارشده و امکان مانیتورینگ و پایش تصویری در سه بنای تاریخی مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف‌الله و عمارت عالی‌قاپو فراهم‌ شده است.

رحمتی با اشاره به اهمیت نگهداری و بهره‌برداری مستمر از زیرساخت‌های حفاظتی مجموعه افزود: هدف از این اقدام، احیای ظرفیت‌های موجود، افزایش پایداری سیستم و ارتقای قابلیت پایش تصویری بناهای تاریخی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) بوده است.

وی گفت:صیانت از آثار تاریخی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات کالبدی، حفاظتی و مدیریتی است و توسعه و نگهداری زیرساخت‌های نظارت تصویری می‌تواند در کنار دیگر تمهیدات حفاظتی، نقش مؤثری در ارتقای مدیریت و حفاظت از این مجموعه جهانی ایفا کند.