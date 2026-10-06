به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سید علی ملیحی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در این مدت ۹۹۳ مورد نمونه برداری از فرآورده‌های واحد‌های تولیدی، صنعتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد انجام شده، افزود: ۵۹ مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد هم در این مدت صادر شده است.

وی همچنین از صدور ۵۵۵ مورد تاییدیه ایمنی برای تجهیزات مراکز تفریحی و شهربازی‌ها خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه ۱۶۹ مورد تجهیزات فاقد ایمنی لازم در شهربازی‌ها پلمب شده است.

مدیر کل استاندارد استان همدان تجلیل از واحد‌های تولیدی نمونه از جمله ۱ واحد نمونه کشوری، برگزاری نمایشگاه و میز خدمت برای پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات مردمی را از جمله برنامه‌های هفته استاندارد عنوان کرد.