به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران امروز در مراسم جشن عاطفه ها در ساری گفت: کمیته امداد از ۲۱ هزار دانش‌آموز در استان حمایت می کند و امسال با مشارکت خیران دانش آموزان از حمایت‌های تحصیلی و لوازم‌التحریر برخوردار شدند

میثم معافی افزود: امسال حدود ۹ هزار خیر دانش‌آموزی به طرح مهرآموز اضافه شدند و شبکه گسترده از دانش‌آموزان نیکوکار در استان شکل گرفت.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه این مشارکت تنها به ایام جشن عاطفه‌ها محدود نیست، گفت : دانش‌آموزان خیر در طول سال به صورت مستمر برای کمک به همکلاسی‌های نیازمند خود مشارکت می‌کنند.

او سرانه مستمری ماهانه هر دانش‌آموز زیرپوشش کمیته امداد در مازندران را حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ جدا از سایر حمایت‌ها و خدماتی است که در حوزه‌های مختلف به دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی مازندران همچنین از مشارکت معلمان و مدارس در گسترش فرهنگ احسان خبر داد و افزود: معلمان نیز در شمار خیران کمیته امداد قرار دارند و در برخی مدارس، شبکه‌های خیریه برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند شکل گرفته است.

میثم معافی تاکید کرد: توسعه فرهنگ خیر و احسان در میان دانش‌آموزان و تقویت احسان دانش‌آموزی از برنامه‌های مهم این نهاد است.

زینب نجاتی گزارش می دهد...