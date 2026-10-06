با قدم گذاشتن در خانه‌های قدیمی مازندران، انگار بخشی از گذشته هنوز نفس می‌کشد؛ از دیوارها و پنجره‌های قدیمی گرفته تا موزاییک‌فرش‌ها، درهای چوبی، طاق‌ها و طاقچه‌ها و سفال‌هایی که یکی در میان بر شیروانی نشسته‌اند، همه روایتگر روزگاری هستند که این خانه‌ها محل زندگی، مهمانی و دورهمی خانواده‌هایی بودند که گرمی و صمیمیت در آنها جریان داشت. خانه‌هایی که زمستانه و تابستانه داشتند، جای مهمان و میزبان در آنها تعریف شده بود و معماری‌شان با سبک زندگی مردم پیوند خورده بود؛ اما این میراث ارزشمند که بخشی از هویت مازندران و گنجینه‌ای برای گردشگری است، امروز در سکوت و بی‌توجهی، میان فرسودگی و خطر تخریب روزگار می‌گذراند.

عکاس : محمد سلطانی