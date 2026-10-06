آیین محوری جشن عاطفه‌ها با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش و کمیته امداد استان در دبستان دخترانه شهدای فرهنگی بجنورد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی در این مراسم گفت: ۲۰ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز نیازمند در استان زیر پوشش این نهاد هستند.

مجید الهی‌راد افزود: تاکنون بسته‌های لوازم‌التحریر میان ۱۹ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز توزیع شده و توزیع بسته‌های باقی‌مانده نیز در دست اقدام است.

وی گفت: در جشن عاطفه‌های امسال تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال کمک نقدی و کالایی با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری، صنایع و مردم جمع‌آوری شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان پویش به حدود ۲۳۰ میلیارد ریال برسد.

مدیرکل کمیته امداد استان افزود: از شهریورماه ۴۱۶ پایگاه برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در قالب جشن عاطفه‌ها در سراسر استان برپا شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این مراسم گفت: سال گذشته جشن عاطفه‌ها در ۲۳۰ مدرسه استان برگزار شد و امسال این برنامه در ۲۵۰ مدرسه برگزار خواهد شد.

علی متقیان افزود: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای تمرین بخشندگی و فرهنگ کمک به دیگران در میان دانش‌آموزان است.