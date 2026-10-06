روز سوم جشنواره فیلم کودک به کامبوزیا پرتوی، چهره ماندگار سینمای کودک و نوجوان، تقدیم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، سومین روز این رویداد به زنده‌یاد کامبوزیا پرتوی، از چهره‌های اثرگذار سینمای کودک و نوجوان ایران، تقدیم می‌شود.

پرتوی که از جمله هنرمندان شناخته‌شده در عرصه فیلم‌نامه‌نویسی و کارگردانی بود، بخش مهمی از کارنامه خود را به روایت قصه‌هایی برای کودکان و نوجوانان اختصاص داد.

«گلنار»، «گربه آوازخوان»، «ننه لالا و فرزندانش» و «افسانه دو خواهر» از جمله آثاری هستند که نام او را با سینمای کودک و نوجوان پیوند زده‌اند و برای مخاطبان این سینما خاطره‌ساز شده‌اند.

کامبوزیا پرتوی در کنار کارگردانی، با نگارش فیلم‌نامه‌های متعدد و همکاری با فیلم‌سازانی، چون عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی و… سهمی قابل توجه در سینمای ایران داشت.

وی چهار بار موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه از جشنواره فیلم فجر شد؛ موفقیتی که جایگاه او را به عنوان یکی از فیلم‌نامه‌نویسان برجسته سینمای ایران تثبیت کرده است.

زنده‌یاد کامبوزیا پرتوی چهارم آذرماه ۱۳۹۹ پس از ابتلا به بیماری کووید-۱۹ درگذشت.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان درحال برگزاری است.