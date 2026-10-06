به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در «جشن قرآن» که با هدف ایجاد خاطره خوش از یادگیری قرآن کریم در داخل مدارس و کلاس‌های درس یا نمازخانه مدرسه و با حضور و حمایت مادی و معنوی اولیای دانش‌آموزان اجرا می‌شود، ضمن اجرای برنامه‌های شاد و جذاب و نیز توزیع شیرینی و شکلات بین دانش‌آموزان، بخش‌هایی از کتاب درسی مانند رمزینه‌های سریع پاسخ پخش و داستان‌های قرآنی به صورت نمایشی اجرا شده و ضمناً دانش‌آموزان سوره‌ها و اشعاری را که بلد هستند برای دوستان خود می‌خوانند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین برای روز جهانی کودک، فیلم‌هایی را تولید کرده که می‌تواند در این مراسم پخش شده تا به این وسیله سایر پایه‌های تحصیلی ابتدایی نیز جشن قرآن داشته و از فیلم پایه خود به شرح زیر استفاده کنند.

پایه اول ابتدایی

https://www.aparat.com/v/OndYJ/

پایه دوم ابتدایی

https://aparat.com/v/rBqFI

پایه سوم ابتدایی

https://aparat.com/v/isTMF

پایه چهارم ابتدایی

https://aparat.com/v/c ۱ OtT

پایه پنجم ابتدایی

https://aparat.com/v/FUkCV

پایه ششم ابتدایی

https://aparat.com/v/۴ q ۱۹ s