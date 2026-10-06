به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: طرح ملی سرشماری سراسری زنبورستان‌ها در گیلان از ۲ آبان تا ۲۹ دی همزمان با دیگر استان‌های کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: آمار دقیق مبنای اصلی سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولتی است و حضور نداشتن زنبوردار و یا ارائه نشدن اطلاعات در زمان سرشماری، به منزله ثبت نشدن این زنبورستان محسوب شده و متقاضی از دریافت کلیه خدمات، نهاده‌ها و تسهیلات دولتی در آینده محروم خواهد شد.

محمدی، هدف از اجرای این طرح ملی را برنامه‌ریزی اصولی برای توسعه پایدار صنعت زنبورداری و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی عنوان کرد.