مسئول ثبت و غربالگری سرطان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: حدود ۴۰ درصد از سرطان‌ها با تشخیص زودهنگام و اصلاح سبک زندگی قابل درمان و پیشگیری است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول ثبت و غربالگری سرطان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان گفت: بر اساس اسناد سازمان جهانی بهداشت، حدود ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری است و با خودمراقبتی، اصلاح سبک زندگی، تشخیص به‌موقع و درمان مناسب می‌توان از بخشی از موارد ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از سرطان جلوگیری کرد.

زهرا روانخواه با اشاره به اینکه سرطان سینه یکی از شایع‌ترین نوع سرطان در جهان و ایران است، افزود: بیش از ۷۵ درصد و در برخی موارد تا ۸۰ درصد سرطان‌های سینه که توسط ماما‌های مراکز بهداشت شناسایی می‌شوند، در مراحل اولیه قرار دارند و در این مرحله بیماری به طور کامل قابل درمان است.

دکتر روانخواه گفت: افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت غربالگری و تشخیص زودهنگام این سرطان ضروری است.

مسئول ثبت و غربالگری سرطان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای غربالگری سرطان‌های سینه، روده بزرگ و دهانه رحم افزود: در برخی از این سرطان‌ها، غربالگری تنها به تشخیص زودهنگام محدود نمی‌شود و می‌تواند با شناسایی تغییرات پیش‌سرطانی، از ایجاد سرطان نیز جلوگیری کند.

وی درباره برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم افزود: این برنامه از سال ۱۳۹۶ در حال اجراست و تاکنون حدود ۶۴ درصد جمعیت زنان تحت پوشش، دست‌کم یک‌بار مورد معاینه قرار گرفته‌اند.

دکتر روانخواه گفت: حدود ۷۷ درصد سرطان‌های شناسایی‌شده در این برنامه در مراحل اولیه تشخیص داده شده‌اند که امکان درمان مؤثر آنها وجود دارد.

وی درباره غربالگری سرطان روده بزرگ نیز گفت: حدود ۴۵ درصد جمعیت ۵۰ تا ۷۰ سال در برنامه غربالگری این سرطان قرار گرفته‌اند و افراد دارای نتیجه مثبت برای اجرای بررسی‌های تکمیلی از جمله کولونوسکوپی ارجاع می‌شوند.

دکتر روانخواه افزود: همچنین حدود ۶۸ درصد زنان ۳۰ تا ۶۰ سال نیز دست‌کم یک‌بار در برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم قرار گرفته‌اند و با تشخیص مراحل پیش‌سرطانی و مداخله مؤثر می‌توان از ابتلا به سرطان جلوگیری کرد.

وی با هشدار در خصوص گرایش برخی بیماران مبتلا به سرطان به درمان‌های غیرعلمی گفت: با وجود تشخیص به‌موقع بسیاری از سرطان‌ها، استفاده از دارو‌های گیاهی و روش‌های درمانی غیرعلمی می‌تواند زمان طلایی درمان را از بیمار گرفته و احتمال موفقیت درمان را کاهش دهد.

زهرا روانخواه ادامه داد: وقتی سرطان تشخیص داده می‌شود، بیمار باید بدون تأخیر وارد مسیر درمان علمی متناسب با نوع سرطان شود که می‌تواند شامل جراحی، شیمی‌درمانی، پرتودرمانی یا ترکیبی از این روش‌ها باشد.

وی گفت: متاسفانه در مواردی بیمار پس از تشخیص سرطان به جای مراجعه فوری برای درمان تخصصی، به سمت دارو‌های گیاهی، جوشانده‌ها و روش‌های غیرعلمی می‌رود و زمانی به جراح یا مرکز درمانی مراجعه می‌کند که فرصت مناسب برای درمان را از دست داده است.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی درباره این موضوع ضروری است تا بیماران بدانند برای درمان سرطان نباید فرصت را از خود بگیرند و درمان باید بر اساس نظر متخصصان و روش‌های علمی انجام شود.