امنیت، بستر و پایه همه محور‌های پیشرفت جامعه است

امنیت، بستر و پایه همه محور‌های پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست شورای اداری استان گفت: جنگ نرم و جنگ شناختی در فضای مجازی، نیازمند شناخت دقیق تهدید‌ها و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های این فضا و هوش مصنوعی برای توسعه و پیشرفت است.

استاندار همدان با موضوع بررسی وضعیت فضای مجازی و فرصت‌ها و تهدید‌های پیرامون آن، امنیت را بستر و پایه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و برنامه‌های توسعه‌ای دانست و گفت: بدون امنیت پایدار، امکان پیشرفت در هیچ حوزه‌ای فراهم نخواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت امید و اعتماد در جامعه افزود: ترویج ناامیدی، بی‌اعتمادی، اضطراب و ترس از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و باید در برابر آن هوشمندانه عمل کرد.

استاندار همدان همچنین با قدردانی از مواضع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، این حضور و سخنرانی را بیانگر مواضع جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

ملانوری شمسی در ادامه بر اجرای برنامه‌های «زیست عفیفانه» در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: عفت و تحکیم بنیان خانواده باید مورد توجه جدی مدیران باشد؛ چراکه خانواده سلول اصلی جامعه است و آسیب به خانواده، جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی همچنین اجتماعات شبانه، حضور مدیران در میدان، خدمت‌رسانی بیشتر به مردم و عملیاتی بودن دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در تقویت امنیت، امید و اعتماد عمومی دانست.

استاندار همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن، اشتغال و زیرساخت‌ها گفت: ۴۰ هزار واحد مسکونی در استان در حال ساخت است و همدان در زمینه نرخ تورم و بیکاری نیز شرایط مطلوبی دارد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان فعال هستند.

وی افزود: در یک سال گذشته ۷۳ مدرسه ساخته و تجهیز شده و موضوع نشاط اجتماعی نیز همچنان در دستور کار استان قرار دارد.

ملانوری شمسی با اشاره به ناترازی انرژی، بر مدیریت مصرف، نظارت دقیق و شناسایی نقاط پرمصرف تأکید کرد و گفت: باید در حوزه مصرف انرژی مسئولانه عمل کنیم.

وی همچنین با اشاره به پدیده ال‌نینو و احتمال بارندگی‌های قابل توجه، بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت روان‌آب‌ها و پیشگیری از تبدیل بارندگی‌ها به بحران تأکید کرد و گفت: تکالیف مشخصی به شهرداران، دهیاران، بخشداران و فرمانداران ابلاغ شده است.

استاندار همدان پیگیری طرح‌های عمرانی را نیز ضروری دانست و گفت: امسال ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی استان به‌طور کامل جذب شده و اعتبارات پروژه‌های عمرانی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

ملانوری شمسی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، از دستگاه‌های اجرایی خواست در صورت برگزاری انتخابات در هفته نخست آبان، همه ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای برگزاری مطلوب آن به کار گیرند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با هشدار درباره ابعاد مختلف نفوذ، گفت: گاهی سطح نفوذ به جایی می‌رسد که افرادی که خود را مدافع جمهوری اسلامی می‌دانند، با برخی کلمات و رفتار‌ها در مسیری حرکت می‌کنند که نتیجه آن در جهت اهداف دشمن است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت عمومی افزود: هر رفتار یا سخنی که موجب ناامیدی جامعه و شکستن وحدت شود، می‌تواند از مصادیق نفوذ باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رسانه و فضای مجازی در شکل‌دهی افکار عمومی گفت: خبر‌هایی که موجب ایجاد ناامیدی و تضعیف وحدت می‌شوند، باید مورد توجه قرار گیرند و همه مسئولان باید برای جلب رضایت مردم تلاش کنند؛ چراکه پشتوانه کشور، اتحاد و همراهی مردم است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان نیز با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه در جنگ‌های اخیر، گفت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، رسانه نقش مهمی در به تصویر کشیدن حضور مردم و پوشش تحولات جنگ داشت و امروز عملکرد ما در فضای مجازی مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

سردار حسین زارع‌کمال با تأکید بر اینکه میدان جنگ امروز به میدان ذهن و افکار عمومی منتقل شده است، افزود: گاهی یک خبر جعلی، بازنشر شایعه یا ترکیب تصاویر قدیمی و جدید می‌تواند به مطالبه عمومی و سپس بحران تبدیل شود.

وی بر ضرورت رصد مستمر فضای مجازی تأکید کرد و گفت: هر دستگاه باید اتاق رصد و اقدام در فضای مجازی و همچنین مسئول مشخصی برای مدیریت روایت و پاسخگویی در شرایط بحران داشته باشد.

زارع‌کمال با اشاره به برگزاری رزمایش «جان فدا» در ۱۶ مهرماه و سالروز شهادت سردار شهید همدانی و شهدای مدافع حرم، از حضور مردم در تجمعات شبانه در جریان جنگ‌های اخیر قدردانی کرد.

رئیس پلیس فتا استان همدان نیز با اشاره به گسترش نقش فضای مجازی در زندگی مردم، گفت: فضای مجازی امروز به یکی از ابزار‌های اصلی زندگی تبدیل شده و بخشی از جرایم نیز با سوءاستفاده از همین فضا و ابزار‌های اینترنتی انجام می‌شود.

سرهنگ زارعی با هشدار درباره لینک‌های آلوده و بدافزار‌ها افزود: لینک‌هایی با عناوینی مانند ابلاغیه، مأمور پست، یارانه و موارد مشابه، از شگرد‌های مجرمان سایبری برای آلوده کردن تلفن همراه و سرقت اطلاعات و منابع مالی افراد است و کاربران نباید روی لینک‌های ناشناس کلیک کنند.

وی همچنین بر ضرورت حفاظت از اطلاعات اداری، فعال‌سازی احراز هویت دومرحله‌ای، تهیه نسخه پشتیبان، قفل کردن سیستم‌ها هنگام ترک میز کار و افزایش هوشیاری کارکنان در برابر مهندسی اجتماعی تأکید کرد.

در پایان این نشست، از رتبه‌های برتر کنکور سراسری استان همدان تجلیل شد.