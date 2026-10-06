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مردم ولایتمدار کردستان در دویست و نوزدهمین شب از تجمعات حماسی، تداوم حضور خود در خیابانها همزمان با درخشش جوانان ایرانی در میدانهای علمی و ورزشی را روایت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نزدیک به هشت ماه از ایستادگی کردستانی ها در سنگر خیابان میگذرد. حضوری که به گفته شرکتکنندگان نشانه حمایت از کشور و تداوم حضور در صحنه است.
همزمان، جوانان ایرانی در میدان علم و ورزش، خبرساز شدهاند قهرمانی سهباره ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و موفقیت کاروانهای ورزشی، تازهترین نمونههای این افتخارآفرینیهاست.