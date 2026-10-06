به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نزدیک به هشت ماه از ایستادگی کردستانی ها در سنگر خیابان میگذرد. حضوری که به گفته شرکت‌کنندگان نشانه حمایت از کشور و تداوم حضور در صحنه است.

همزمان، جوانان ایرانی در میدان علم و ورزش، خبرساز شده‌اند قهرمانی سه‌باره ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و موفقیت کاروان‌های ورزشی، تازه‌ترین نمونه‌های این افتخارآفرینیهاست.