به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، در آستانه سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، جمعی از مردم و دانشجویان مازندران با تأکید بر اهمیت مسئله فلسطین، این عملیات را نقطه عطفی در تحولات منطقه عنوان کردند.

کارشناسان نیز با بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی طوفان‌الاقصی، از تغییر معادلات منطقه و برجسته‌تر شدن مسئله فلسطین در افکار عمومی جهان سخن گفتند.

دانشجویان با تأکید بر ضرورت وحدت و حضور در میدان، اعلام کردند مسئله فلسطین همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه نسل جوان است.

بنیامین مرشدی گزارش می‌دهد...