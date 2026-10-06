عملیات طوفانالاقصی نقطه عطف تحولات منطقه
سالگرد عملیات طوفانالاقصی فرصتی برای پیگیری مسئله فلسطین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، در آستانه سالگرد عملیات طوفانالاقصی، جمعی از مردم و دانشجویان مازندران با تأکید بر اهمیت مسئله فلسطین، این عملیات را نقطه عطفی در تحولات منطقه عنوان کردند.
کارشناسان نیز با بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی طوفانالاقصی، از تغییر معادلات منطقه و برجستهتر شدن مسئله فلسطین در افکار عمومی جهان سخن گفتند.
دانشجویان با تأکید بر ضرورت وحدت و حضور در میدان، اعلام کردند مسئله فلسطین همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه نسل جوان است.
بنیامین مرشدی گزارش میدهد...