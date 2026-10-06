تصویربرداری از فعالیت‌های شاخص تربیتی، فرهنگی، آموزشی و مهارتی پایگاه‌های منتخب بسیج استان اصفهان با همکاری صداوسیمای استان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ارتباطات و رسانه معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: در این طرح رسانه‌ای، دوربین‌های صداوسیمای اصفهان با حضور در پایگاه‌های منتخب، بخش‌هایی از فعالیت‌ها و برنامه‌های شاخص این پایگاه‌ها را در حوزه‌های مختلف ثبت و ضبط می‌کنند.

محمدحسین باقری افزود: در این تصویربرداری، برنامه‌های شاخص پایگاه‌ها در زمینه‌های قرآنی و معرفتی، آموزشی، علمی، مهارتی، فرهنگی، هنری، ورزشی و فعالیت‌های گروهی تصویر برداری می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح صرفاً ثبت یک رویداد یا برنامه مناسبتی نیست، بلکه دوربین‌ها در جریان فعالیت‌های پایگاهی حضور پیدا می‌کنند تا بخشی از روند تربیتی و آموزشی و ظرفیت‌های موجود در مساجد و محلات به تصویر کشیده شود.

مدیر ارتباطات و رسانه معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۵۰ قسمت برنامه تلویزیونی تولید خواهد شد و تصویربرداری از فعالیت‌های پایگاه‌های منتخب تا هفته بسیج ادامه دارد.

وی هدف از تولید این مجموعه را معرفی الگو‌های موفق فعالیت پایگاهی و نشان دادن ظرفیت‌های موجود در حوزه تربیت نسل نوجوان و جوان عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود در این مجموعه، فعالیت‌های واقعی و اثرگذار پایگاه‌ها و نقش نوجوانان و جوانان در این برنامه‌ها برای مخاطبان به تصویر کشیده شود.

از ۲۹ آبان تا ۵ آذر، هفته بسیج نام‌گذاری شده است.