وزیر آموزش و پرورش، شهدای دانش‌آموز و فرهنگی حادثه لامرد را از اسناد مظلومیت مردم ایران دانست و گفت: دانش‌آموزان معصوم و بی‌گناهی که در این حادثه به شهادت رسیدند، سند مظلومیت و حقانیت مردم ما هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در آیین بزرگداشت شهدای لامرد با اشاره به شهادت چهار دانش‌آموز و یک معلم در حادثه لامرد، این جنایت را سند مظلومیت و حقانیت مردم ایران دانست و بر ضرورت روایتگری صحیح این حادثه و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای انتقال آن به نسل آینده تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور استاندار فارس، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستان، اقدامات انجام‌شده برای روایت و تبیین حادثه لامرد را ارزشمند توصیف کرد و گفت: تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت، تولید آثار فرهنگی، تدوین کتاب و پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح مختلف، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

کاظمی با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا، افزود: خانواده‌های شهدا از سرمایه‌های بزرگ نظام اسلامی هستند و شهادت، بالاترین فضیلت در فرهنگ قرآنی است.

وی تصریح کرد: باید این فرهنگ را به‌درستی به نسل‌های آینده منتقل کنیم و علاوه بر روایت زندگی شهدا، سنت و سیره آنان را نیز برای جامعه تبیین کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: امروز بزرگ‌ترین قدرت جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ ایثار، شهادت، ایمان و ایستادگی مردم است؛ فرهنگی که قدرت‌های بزرگ را در برابر اراده ملت ایران به زانو درآورده است.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: سال تحصیلی امسال در مدارس کشور با برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی آغاز شد و فضای مدارس با یاد و نام شهدا همراه شده است.

کاظمی در ادامه با اشاره به حادثه لامرد و ابعاد آن، اظهار کرد: آنچه در لامرد و میناب رخ داد، ابعاد گسترده‌ای داشت و امروز دنیا بیش از گذشته از ابعاد این جنایت آگاه شده است.

وی افزود: این حادثه از یک سو دردناک و جانکاه است و از سوی دیگر، جنایتی است که می‌تواند به‌عنوان لکه ننگی در تاریخ کسانی ثبت شود که مدعی حقوق بشر هستند.

وزیر آموزش و پرورش، شهدای دانش‌آموز و فرهنگی این حادثه را از اسناد مظلومیت مردم ایران دانست و گفت: دانش‌آموزان معصوم و بی‌گناهی که در این حادثه به شهادت رسیدند، سند مظلومیت و حقانیت مردم ما هستند.

کاظمی با اشاره به آمار شهدای دانش‌آموز و فرهنگی کشور در جریان جنگ اخیر ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در این حوادث ۲۹۵ دانش‌آموز شهید و ۶۸ معلم فداکار را تقدیم کرده است و شهید محمود نجفی، معلم شهید لامرد، یکی از الگو‌های جامعه تعلیم و تربیت کشور است.

وی با تأکید بر مسئولیت آموزش و پرورش در قبال این حادثه خاطرنشان کرد: در برابر این جنایت، وظیفه سنگینی بر عهده داریم؛ باید در کنار خانواده‌های شهدا باشیم، در صبر و مقاومت آنان مشارکت کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و رسانه‌ای، ابعاد این جنایت را به جامعه بین‌المللی منتقل کنیم.

کاظمی همچنین بر ضرورت انتقال این روایت به نسل آینده تأکید کرد و گفت: بخش‌هایی از این موضوع در کتاب‌های درسی امسال منعکس شده است، اما به دلیل محدودیت‌های زمانی و اینکه بخش عمده کتاب‌ها پیش از وقوع حادثه به چاپ رسیده بود، امکان پرداخت گسترده به آن وجود نداشت.

وی افزود: از ظرفیت فعالیت‌های فوق‌برنامه و سایر برنامه‌های آموزشی و فرهنگی استفاده خواهیم کرد تا روایت این حادثه با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاورد‌های علمی دانش‌آموزان ایرانی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌ها، فشار‌ها و توطئه‌های مختلف، در عرصه‌های گوناگون به جایگاه‌های مهمی دست یافته است و موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی و المپیاد‌های جهانی، نمونه‌ای از این ظرفیت و توانمندی است.

کاظمی، ایمان به خدا، حرکت حول محور رهبری، وحدت و همدلی مردم و اتکا به ملت را از عوامل اصلی موفقیت کشور دانست و تأکید کرد: اگر بخواهیم در عرصه‌های آینده نیز موفق و سربلند باشیم، باید همین مسیر را ادامه دهیم و از ایجاد شکاف و تفرقه که هدف دشمن است، جلوگیری کنیم.

وی در پایان با قدردانی از مردم لامرد، خانواده‌های شهدا و نیرو‌های مسلح، گفت: حضور مردم، صبر، ایستادگی و مقاومت آنان و همچنین تلاش نیرو‌های نظامی و انتظامی، جلوه‌ای از اقتدار و همبستگی ملی بود و م

ا با شهدا پیمان می‌بندیم که لحظه‌ای از دفاع از این سرزمین و آرمان‌های آنان دست نکشیم.

گفتنی است؛ وزیر آموزش و پرورش در پایان از خانوده شهدا تجلیل و تقدیر کرد.