به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۳ رقابت مسابقه دادند و رده بندی کلی و پایانی رالی قهرمانی جهان پس سیزده مرحله فصل به این شرح است:

- انفرادی:

۱- الفین اوانز از انگلیس ۲۴۳ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۶)

۲-اولیور سولبرگ از سوئد ۲۳۸،

۳- سامی پایاری از فنلاند ۲۳۷،

۴- سباستین اوژیه از فرانسه ۱۸۹،

۵- آدرین فورمو از فرانسه ۱۸۳،

۶- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۱۷۵

- تیمی:

۱- تویوتا گازو ژاپن ۶۶۲ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۶)

۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۴۴۰،

۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۲۵۱

در فصل قبل ۲۰۲۵ در بخش انفرادی سباستین اوژیه از فرانسه با ۲۹۳ امتیاز قهرمان شد و الفین اوانز از انگلیس با ۲۸۹ و کاله رووانپرا از فنلاند با ۲۵۶ امتیاز دوم و سوم شدند. در بخش تیمی، تیم‌های تویوتا گازو ژاپن با ۷۳۵ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های هیوندای شل موبیس کره جنوبی با ۵۱۱ و‌ام اسپرت فورد با ۲۰۵ امتیاز سوم شدند.

در تاریخ رالی قهرمانی جهان که از سال ۱۹۷۷ سابقه برگزاری دارد، در بخش انفرادی سباستین لوب و سباستین اوژیه دو راننده فرانسوی با ۹ قهرمانی رکورد دار مشترک هستند. یو‌ها کانکونن و تومی ماکینن دو راننده فنلاندی با ۴ قهرمانی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی و در رده سوم مشترک قرار گرفتند.

- در بخش تیمی تیم‌های لانچیا ایتالیا (در دهه‌های ۷۰ تا ۹۰ میلادی) و تویوتای ژاپن با ۱۰ قهرمانی رکورد دار مشترک هستند و تیم سیتروئن فرانسه با ۸ قهرمانی در رده سوم جای دارد. پژو فرانسه با ۵ قهرمانی در رده چهارم قرار دارد. تیم‌های فولکس واگن آلمان، فورد آمریکا / انگلیس با ۴ قهرمانی در رده پنجم مشترک جای دارند.