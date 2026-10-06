به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «رضا طلایی‌نیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه) در تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد امام شهید، شهدای والامقام، به‌ویژه وزیر دفاع شهید امیر سرلشکر خلبان نصیرزاده، طی سخنانی اظهار داشت: در وضعیت تثبیت موفقیت‌ها و پیروزی‌های دفاع مقدس رمضان هستیم و شکست‌های سنگین دشمن در جریان بیش از هفت ماه دفاع مقدس رمضان با همت بلند مردم، رزمندگان و راهبری‌های فرماندهی معظم کل قوا و همکاری ارکان نظام محقق شده است.

سرار طلایی‌نیک افزود: دوره تثبیت موفقیت‌ها و تکمیل شکست‌های دشمنان آمریکایی و صهیونی، ارتقای قدرت دفاعی و تاب‌آوری ملی را ایجاب می‌کند و همه باید در صحنه حاضر باشند. البته عملیات روانی دشمن و رویکرد‌های اخیر مبنی بر احتمال تجاوز یا شرارت دشمنان آمریکایی و صهیونی، قطعاً با واکنش قاطع و شکست‌های سنگین‌تر آنان روبه‌رو خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع تصریح کرد: مقاومت و قدرت ملی ایران، اصلی‌ترین راهکار برای تکمیل شکست‌های دشمن و تسلیم در برابر مطالبات و حقوق به‌حق ملت ایران است. ریشه‌کنی نظامی آمریکای تجاوزگر از منطقه و شرارت‌های رژیم صهیونیستی از دستاورد‌های بزرگ دفاع مقدس اخیر خواهد بود که این روند با رخداد‌های جاری و آتی تکمیل می‌شود.

سردار طلایی‌نیک با تأکید بر اینکه مجازات قاتلان تروریست آمریکایی و صهیونیستی، اراده قطعی ایران است، گفت: تحت هیچ شرایطی مجازات قاتلان تروریستی امام شهید، کودکان، دانش‌آموزان و سایر جنایت‌های دشمنان فراموش نخواهد شد.

وی در ادامه به عملکرد وزارت دفاع در هفت ماه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: پس از شهادت امیر سرلشکر خلبان نصیرزاده، وزارت دفاع با سرپرستی سردار ابن‌الرضا اداره شد و این دوره با موفقیت‌های گوناگون و در ادامه افتخارات دوره شهید نصیرزاده همراه بود. فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح و مجموعه مرتبط با وزارت دفاع از عملکرد موفق دوره هفت‌ماهه سرپرستی سردار ابن‌الرضا ابراز رضایت کردند.

سردار طلایی‌نیک خاطرنشان کرد: در این دوره هفت‌ماهه، سه ماه پیش اعلام کردیم که حدود دو برابر نسبت به قبل از جنگ رمضان، میزان تولیدات و تسلیحات بومی افزایش یافته و در حال حاضر این عدد به دو و نیم برابر رسیده است. این افزایش نشان‌دهنده بهره‌گیری حداکثری از شبکه بخش خصوصی دانش‌بنیان و اهتمام مجموعه همکاران در صنایع دفاعی است که عمق استراتژیک پشتیبانی تسلیحاتی از مؤلفه‌های قدرت ملی و مزیت بومی بودن تسلیحات و تجهیزات دفاعی را نمایان می‌کند و میزان تاب‌آوری ایران را در برابر دشمن افزایش داده است.

سخنگوی وزارت دفاع افزود: در این دوره هفت‌ماهه توأم با جنگ رمضان، علاوه بر تأمین و پشتیبانی تسلیحاتی، در حوزه معیشت نیز اقدامات مؤثری صورت گرفت و از جمله ۴۵ درصد میزان برخورداری شاغلین و بازنشستگان از خدمات حکمت مجموعه اتکا نسبت به قبل از جنگ رمضان افزایش یافت.

وی در ادامه در خصوص معرفی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس شورای اسلامی گفت: معرفی مهندس مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع، با توجه به تخصص، تجارب و ویژگی‌های خاص ایشان متناسب با اقتضائات جهش قدرت موشکی، پهپادی و مجموعه تسلیحات دفاعی، توسط مسئولان عالی نظام انجام گرفته است.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: مهندس اخلاقی متناسب با اولویتی که برای استمرار جهش کمی و کیفی تسلیحات راهبردی و اثربخش در جنگ وجود دارد، از بین مدیران مجرب، متخصص، شجاع و کارآمد وزارت دفاع معرفی شده‌اند. ایشان ۴۳ سال سابقه مدیریتی فنی، صنعتی، علمی و در سطح راهبردی داشته و از افراد کلیدی در ارتقای قدرت موشکی کشور بوده‌اند.

سردار طلایی‌نیک تصریح کرد: معرفی مهندس اخلاقی، هم‌افزایی و پیشبرد برنامه‌ها را سرعت و توان بیشتری خواهد داد. ایشان از سال‌های بسیار گذشته تعامل و همکاری بسیار نزدیک با سردار ابن‌الرضا و سایر مسئولان وزارت دفاع و فرماندهان نیرو‌های مسلح داشته‌اند و معرفی ایشان برای تصدی وزارت دفاع، توأم با ادامه جانشینی وزیر توسط سردار ابن‌الرضا و استمرار برنامه‌های شهید نصیرزاده خواهد بود.

وی افزود: با هماهنگی و حمایت مقامات عالی لشکری و کشوری، معرفی مهندس اخلاقی، توان راهبردی و مدیریتی وزارت دفاع را برای تأمین اولویت‌های جنگ و ارتقای قدرت دفاعی بیش از گذشته فراهم خواهد کرد. ایشان برنامه‌های خود را به مجلس شورای اسلامی با رویکرد ارتقای توان تسلیحاتی، تجهیزات و مهمات و همچنین معیشت کارکنان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح ارائه داده‌اند و برنامه ایشان تکمیل‌کننده برنامه چهارساله وزیر دفاع شهید، توأم با تغییرات متناظر با اولویت‌های جنگ است.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به رویکرد‌های مهم مهندس اخلاقی در تجربه بیش از ۴۰ ساله مدیریتی و صنعتی گفت: اتکا به نخبگان و سرمایه انسانی از رویکرد‌های مهم ایشان است. مهندس اخلاقی در به‌کارگیری دانشمندان، متخصصین و نخبگان جوان، توأم با بهره‌گیری از تجارب ملی، کارنامه بسیار درخشانی دارند و در ۴۳ سال خدمت ایشان، بیش از ۴۰ تقدیر از سوی مقامات لشکری و کشوری وجود دارد. از جمله چند بار امام شهید به‌طور خاص از مهندس اخلاقی به واسطه عملکرد برجسته در ارتقای قدرت موشکی و تسلیحات دفاعی کشور تقدیر کرده‌اند. همچنین در ارزیابی‌های گوناگون ستاد کل نیرو‌های مسلح و مجموعه دفاعی کشور، از مدیران موفق، باتجربه، مبتکر و در عین حال برنامه‌ریز شناخته شده‌اند.

وی پیش‌بینی کرد: ان‌شاءالله با رأی اعتماد مجلس به مهندس اخلاقی و استمرار جانشینی سردار ابن‌الرضا که یک قابلیت مدیریتی راهبردی مضاعف را ایجاد خواهد کرد، وزارت دفاع در دو سال باقی‌مانده از دولت چهاردهم، همانند افتخارات دوره شهید نصیرزاده، روند جهشی را در نیرو‌های مسلح و ارتقای کمی و کیفی تسلیحاتی پیش رو خواهد داشت.

سخنگوی وزارت دفاع همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این وزارتخانه متناسب با اعلام تغییر دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران به حالت تهاجمی و همچنین برنامه تأمین تجهیزات نیروی هوایی، خرید جنگنده خارجی و تجدید ناوگان جنگنده‌ها، گفت: با راهبری قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء و ستاد کل نیرو‌های مسلح و متناسب با اعلام اولویت‌ها از سوی فرماندهان ارتش، سپاه و فراجا، برنامه تحقیق، توسعه و تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی، متناسب با شرایط جنگ به‌روزرسانی می‌شود.

سردار طلایی‌نیک ادامه داد: در ارتباط با ارتقای قابلیت‌های تسلیحات تهاجمی متناسب با دکترین جدید نیرو‌های مسلح، این موضوع به‌طور فعال در وزارت دفاع در حال انجام است. ما نسبت به بیش از یک‌هزار سامانه سلاح، تجهیزات و مهمات در ظرفیت تولیدی وزارت دفاع و شبکه همکار وجود دارد. بخشی از این سلاح‌ها و تجهیزات متناسب با دکترین دفاعی تهاجمی، ارتقای فناورانه یافته و میزان تولید آنها افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع تأکید کرد: در افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت تولید تسلیحات، تجهیزات و مهمات نسبت به قبل از جنگ رمضان، در برخی تسلیحات افزایش تولید بیش از سه برابر را در محیط‌های امن و با مشارکت بخش خصوصی داشته‌ایم. این اقدامات دقیقاً منطبق با اولویت‌ها و دکترین تعیین‌شده در کشور است. اگر دشمن بخواهد محاسبات غلط خود را مجدداً تکرار و آزمایش کند، قطعاً با سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته‌تر و واکنش سنگین‌تر نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به دفاع‌پرس پیرامون تهدید دشمن به حمله به کوه کلنگ و شرارت مجدد دشمن اظهار داشت: همان‌طور که بار‌ها اعلام شده، واکنش ایران به هر نوع تعرض و شرارت جدید، با شکست‌های سنگین‌تر دشمن مواجه خواهد داشت.

سردار طلایی‌نیک ادامه داد: اهدافی که از دشمن در صورت تکرار تعرض و تجاوز، قابل عملیات از سوی نیرو‌های مسلح است، آماده شده و تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های موشکی، پهپادی و حتی ارتقای پدافند و سایر سامانه‌ها در حوزه‌های دریایی، زمینی و هوایی، در اختیار نیرو‌های مسلح قرار دارد. هر نوع محاسبه غلط دشمن، مساوی با شکست‌های سنگین‌تر نسبت به گذشته خواهد بود.

وی در ادامه درباره همکاری‌های راهبردی ایران و چین و موضوعاتی از جمله انتقال فناوری دفاعی، تولید مشترک و توسعه توانمندی‌های عملیاتی، اظهار داشت: همکاری و همگرایی راهبردی میان ایران، روسیه و چین مسبوق به سابقه است و ارتباطات فعال در حوزه‌های گوناگون میان ایران و روسیه و هپچنین ایران و چین، همواره مورد حمایت هر سه کشور قرار داشته است.

سردار طلایی‌نیک گفت: این همکاری‌ها در حوزه دفاعی نیز متناسب با برنامه‌های توافقی، مورد حمایت طرفین قرار دارد. شاید در ارتباط با همکاری‌هایی که در چند سال اخیر میان ایران و کشور‌های گوناگون از جمله این دو کشور انجام شده، با وجود برخی رویداد‌ها کاهش پیدا نکرده است؛ بلکه در برخی زمینه‌ها، هم‌فکری‌ها و تحرک دیپلماسی دفاعی همواره رو به تقویت بوده است.

وی در پایان گفت: ما نظرات متقابل میان ایران و روسیه و همچنین ایران و چین، هم در حوزه‌های سیاسی و هم در حوزه‌های دفاعی، همواره در دستور کار داریم. در بخش‌های اجرایی هم درباره موضوعاتی که در دستور کار قرار دارد، این تبادل نظر فعال است.