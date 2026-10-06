به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در واکنش به پوشش خبری اعتراضات در کشورهای مختلف، کاربران با اشاره به تضاد در انتخاب واژگان، از رویکرد برخی رسانه‌ها انتقاد کردند. این کاربران معتقدند برخی رسانه‌ها در توصیف اعتراضات دانش آموزان فرانسه از واژگانی چون «آشوبگر» و در توصیف وقایع مشابه در ایران از واژه «معترض» استفاده می‌کنند. به باور این منتقدان، این تناقض نشان می‌دهد که واژه‌نامه برخی رسانه‌ها، معنای مفاهیمی چون «آشوب» و «اعتراض» را بر اساس جغرافیا تعریف می‌کند، نه بر اساس ماهیت رویدادها.

(گزارش حسین همتی فر)