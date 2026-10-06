مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم بارش باران همراه با وزش باد تا فردا در استان خبر داد و گفت: در این مدت بارش باران به ویژه در مناطق کوهستانی استان گاهی شدت می‌گیرد و احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با تداوم ناپایداری هوای گیلان، بارش باران همراه با وزش باد، رعد و برق، مه آلودگی هوا و احتمال بارش تگرگ در بیشتر مناطق به ویژه مناطق کوهستانی استان تا فردا ادامه دارد.

وی از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای این مدت خبر داد و افزود: به دلیل پیش بینی تشدید بارندگی در برخی ساعات، آبرفتگی معابر و بالاآمدن سطح آب رودخانه ها، مردم از مستقر شدن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و کشاورزان و گلخانه داران تمهیدات لازم برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به محصولات و تاسیسات خود را به کار برند.

مدیرکل هواشناسی گیلان از کاهش ناپایداری هوای استان در روز‌های پنجشنبه و جمعه خبر داد و گفت: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۸۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی در برخی ساعات نامناسب است.

محمد دادرس با بیان اینکه بیشترین دمای گیلان در شبانه روز گذشته در لنگرود ۲۶ درجه و کمترین دما در دیلمان ۹ درجه ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۸ درصد است.