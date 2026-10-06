امام جمعه تبریز گفت: دشمنان به دنبال این هستند که بین ایران و همسایگان اختلاف افکنی کنند، اما کشور ما همواره به همسایگانش احترام گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی حجت‌الاسلام مطهری اصل در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه خداآفرین افزود: با هوشیاری سران و حاکمان کشور‌های همسایه این نقشه دشمنان نیز نقش بر آب می‌شود و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران، مثل همیشه از این توطئه هم دستآوردی نخواهند داشت.

وی ادامه داد: جمهوری آذربایجان و ارمنستان از جمله کشور‌هایی هستند که روابط راهبردی، دوستانه و نزدیک با کشور ایران دارند و دخالت‌های فرا منطقه‌ای نمی‌تواند در مناسبات سیاسی و اقتصادی این همسایگان خدشه‌ای وارد کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که تمدن عالی اسلامی را به چهار گوشه جهان صادر کرده است خاطر نشان کرد: کشور‌های مسلمان حوزه خلیج فارس چنانچه از دامن آمریکا نجات یابند و امنیت خود را با اتکا به کشور‌های منطقه از جمله ایران باز تعریف کنند، هرگز شاهد تنش و اختلافی در غرب آسیا نخواهیم شد. چرا که آمریکا کشوری خشونت‌طلب و استعمارگر است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌ شرقی تأکید کرد: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران خدمات و امکانات کم‌نظیری در سراسر کشور به ویژه در مناطق مرزی ایجاد کرده است که متأسفانه دو گروه در کشور یکی دشمنان خارجی و دیگری داخلی‌های غافل و فریب‌خورده، با سیاه‌نمایی و تبلیغات منفی، شیرینی این امکانات و خدمات را به کام مردم تلخ می‌کنند.

امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه مسئول باید فقط برای رضای خداوند متعال به مردم خدمت کند اضافه کرد: هر مقام و جایگاه دولتی، آزمون الهی است و مسئول باید از طریق خدمت صادقانه و خالصانه در این جایگاه‌ها توشه‌ای برای دنیای آخرت خود جمع کند.

حجت‌الاسلام مطهری اصل ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام و مسئولیت دولتی یک امانت الهی است و همه کارگزاران نظام، باید سربازان امام زمان (عج) باشند، بنابراین یکایک مسئولان وظیفه دارند با اتحاد و انسجام و با پرهیز از اختلاف و انشقاق، در مسیر خدمت به مردم و اعتلای نام جمهوری اسلامی ایران گام بردارند.

در این مراسم حجت‌الاسلام علی‌اصغر عزتی به عنوان امام جمعه جدید شهرستان خداآفرین معرفی و از خدمات پنج‌ساله حجت‌الاسلام هادی ضیایی قدردانی شد.