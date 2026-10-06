به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ یوسف دهقانی با بیان اینکه اتصال نخبه به صنعت یکی از دغدغه‌های اساسی بنیاد نخبگان است، گفت: در یک سال گذشته با انعقاد تفاهم‌نامه با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ۵۰ نخبه جذب صنایع استان شدند؛ هرچند این آمار نسبت به سال‌های گذشته بهتر است، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

وی افزود: حدود ۳۰۰ نخبه نیز به دستگاه‌های اجرایی معرفی شده‌اند و تلاش می‌کنیم با همکاری صنایع زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت نخبگان فراهم شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر از به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی نخبگان استان خبر داد و گفت: این بانک اطلاعاتی می‌تواند مسیر شناسایی و به‌کارگیری نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و صنایع را تسهیل کند.

وی با اشاره به حمایت‌های در جهت تامین مسکن نخبگان گفت: سال گذشته ۳۰ قطعه زمین به نخبگان اختصاص یافت که مراحل استعلام آن انجام شده و در حال واگذاری است و برای امسال نیز درخواست افزایش این تعداد به ۵۰۰ نفر ارائه شده است.

او افزود: با توجه به استقرار بخشی از نخبگان در عسلویه، کنگان و جم، باید برای تأمین مسکن این افراد در مناطق صنعتی نیز تدبیر شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر همچنین گفت: از ۶۰ دانشجوی واجد شرایط نیز برای دریافت تسهیلات حمایت شده است.

وی گفت: سال گذشته ۵۰ چالش راهبردی در حوزه‌های دریا، سلامت، محیط زیست و صنعت احصا شد و در قالب طرح «شتاب»، صاحبان ایده و طرح‌های فناورانه برای حل این چالش‌ها می‌توانند از حمایت بنیاد برخوردار شوند.

به گفته رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر، برای طرح‌های مؤثر در حل چالش‌های استان تا ۳ میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است.

دهقانی با اشاره به ارزیابی عملکرد سال گذشته بنیاد نخبگان گفت: بوشهر در میان ۳۱ استان رتبه دهم عملکرد را کسب کرده است.

او افزود: سال گذشته یک میلیارد تومان برای کرسی‌های پسادکتری و ۹ میلیارد تومان برای مسکن نخبگان پرداخت شد و تلاش می‌کنیم جایگاه استان را در ارزیابی امسال ارتقا دهیم.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر در ادامه از اجرای برنامه‌های متنوع به مناسبت روز ملی نخبگان در مهرماه خبر داد و گفت: هشتمین مدرسه پاییزه فناوران، هشتمین طرح کشف استعداد‌های دانش‌آموزی در حوزه دریا، سومین رویداد رویش نخبگی و اجتماع نخبگانی با حضور استاندار از جمله این برنامه‌هاست.

وی افزود: تجلیل از برگزیدگان جایزه امیدآفرین در رشته‌های علوم انسانی، مهندسی و پزشکی، دیدار با مدیران مدارس خاص و تجلیل از دانش‌آموزان مستعد، نشست نخبگان و هیئت‌های اندیشه‌ورز با نماینده ولی‌فقیه، بازدید از مرکز رشد پارک علم و فناوری و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی نخبگانی نیز در برنامه قرار دارد.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: بازدید و تکریم از سرآمدان ادبی و هنری و شناسایی استعداد‌های این حوزه نیز دنبال می‌شود و حمایت از نخبگان هنری و پرداخت تسهیلات برای ساخت فیلم از دیگر برنامه‌های بنیاد است.

دیدار با خانواده شهدای نخبه و فرماندهان نظامی و همچنین برگزاری برنامه‌های مرتبط با شناسایی و حمایت از استعداد‌های برتر نیز از دیگر برنامه‌های مهرماه بنیاد نخبگان استان بوشهر اعلام شد.