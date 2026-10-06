شش حلقه قنات آب با صرف اعتباری افزون بر ۷ میلیارد ریال در باغات روستای بوزنجان اولیا شهرستان بیضا لایی روبی، مرمت و بازسازی شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس سرهنگ پاسدار تقیان،فرمانده سپاه شهرستان بیضا گفت: عملیات اجرایی این طرح با همکاری جهاد کشاورزی و قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی سپاه شهرستان بیضا انجام شد.

کارشناس مدیریت کارشناس جهاد کشاورزی و ناظر عملیات اجرایی این طرح نیز گفت: به منظور احیاء باغات روستای بوزنجان اولیا اجرای این طرح در دستور کار مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بیضا قرار گرفت و شش حلقه چاه این رشته قنات که بر اثر تداوم پدیده خشکسالی و همچنین سیلاب‌های فصلی از مدار بهره برداری خارج شده بود با استفاده از مصالح ماسه، سیمان و سنگ مرمت و بازسازی شد.

او افزود: میزان دبی آب این رشته قنات پس از پایان عملیات اجرایی از صفر به ۱۰ لیتر در ثانیه افزایش پیدا می‌کند که با بهره برداری از بیش از ۴۰ هکتار از باغات این روستا از خشک شدن محافظت می‌شود.