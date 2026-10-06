بمنظور مقابله و کنترل بیماری ها، از یکسال گذشته تاکنون بیش از ۳ میلیون دام در هرمزگان واکسینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل دامپزشکی هرمزگان صبح امروز در نشست خبری گفت: در این مدت واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی نیز بصورت رایگان با واکسن‌های جدید آغاز شده است و تا پایان مهر امسال ادامه دارد.

مصطفی فخرآبادی پور افزود: با راه اندازی سامانه نوین قرنطینه فرآورده‌های خام دامی، امکان ثبت امضای الکترونیک و تسریع در فرآیند صدور گواهی در هرمزگان فراهم شده است.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان گفت: با هدف تشخیص به موقع بیماری ها، صرفه جویی در زمان و جلوگیری از ارسال نمونه‌ها به مرکز و یا خارج از استان، ساختمان‌های فنی و آزمایشگاهی در شهرستان‌های بستک، قشم، بشاگرد و سیریک درحال ساخت است و تا سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

فخرآبادی پور با اشاره به اهمیت نظارت بر زنجیره تولید، توزیع و پخش فرآورده‌های دامی افزود: در یک سال گذشته ۵۲ هزار بازرسی از کشتارگاه‌ها و مراکز تولید و عرضه صورت گرفته که ۶۸۱ واحد متخلف شناسایی، ۷۹ پرونده قضایی تشکیل و حدود ۵۰۰ تُن فرآورده خام توقیف شده است.

وی گفت: در این مدت شصت ناظر نیز بر ذبح شرعی و بهداشتی ۲۶ هزار راس دام نظارت داشتند.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان گفت: نظارت بر فرآورده‌های صادراتی، وارداتی و ترانزیتی هم بصورت مستمر صورت می‌گیرد.

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فخرآبادی پور افزود: کمبود نیروی انسانی و ناوگان خودرویی و همچنین نیاز به بروز شدن تجهیزات آزمایشگاهی از مشکلات این اداره کل است.

وی گفت: تاکنون گزارشی از مشاهده هیدروکربن و فلزات سنگین ببیشتر از حد مجاز گزارش نشده است.