به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تیم والیبال شهرداری ارومیه در ادامه روند آماده‌سازی خود برای حضور در فصل جدید لیگ برتر، از عصر امروز (سه‌شنبه) اردوی پنج‌روزه‌ای را در تهران آغاز می‌کند.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در این اردو، در چهار دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های رازین پلیمر، صنعتگران امید، فولاد سیرجان و پاس گرگان به میدان خواهند رفت.

این مسابقات با هدف افزایش هماهنگی بازیکنان، ارزیابی شرایط فنی تیم و شناسایی نقاط ضعف و قوت برگزار می‌شود تا شهرداری ارومیه با آمادگی مطلوب وارد رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر شود.