تقاضای رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان مسکن مهر معلولان شهر مهاجران و نظارت بیشتر بر فعالیت نانوایی‌های شهرستان محلات از موضوعات بسته «روی خط تماس» است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تقاضای نظارت بیشتر بر فعالیت نانوایی‌های شهرستان محلات، رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان مسکن مهر معلولان شهر مهاجران و کیفیت کم پخت نان در شهر اراک از موضوعات بسته روی خط تماس است.

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