به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در آیین افتتاحیه دوازدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و سل با اشاره به آمار موفقیت‌آمیز ایران در کنترل سل، گفت: ایران در میان کشور‌های منطقه، پایین‌ترین میزان شیوع بیماری سل را دارد؛ این در حالی است که همسایگان شرقی ما با نرخ بالای این بیماری مواجه‌اند.

وی افزود: ایران با عملکردی قابل‌افتخار، همچون یک سد در برابر گسترش این بیماری عمل کرده و مانع عبور سل به سایر نقاط دنیا شده است. البته استمرار این موفقیت نیازمند هماهنگی میان تمامی اجزای نظام سلامت کشور است.

در ادامه این مراسم، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با انتقاد از موانع بین‌المللی پیش روی دانشمندان ایرانی، اظهار داشت: امروز کشور‌های غربی به طور علنی وارد جنگ علمی با ما شده‌اند؛ از رد مقالات به دلایل سیاسی و مسدود کردن IP‌های ایرانی تا ندادن ویزا به پژوهشگران و ممانعت از خرید اشتراک مجلات معتبر، همگی بخشی از این پروژه است.

آخوندزاده با تأکید بر ضرورت تقویت تعاملات بین‌المللی برای جذب منابع و ارتقای کیفیت تحقیقات، تصریح کرد: در حالی که دانشگاه‌های پیشرو در دنیا از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند، عمده منابع دانشگاه‌های ما همچنان داخلی است؛ این در حالی است که برخی نگاه‌های انزواطلبانه به دنبال کاهش همکاری‌های بین‌المللی هستند که با منافع ملی در حوزه علم و فناوری در تضاد است.

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی نیز در این کنگره با هشدار نسبت به سلامت جامعه گفت: آلودگی هوا سالانه جان بیش از ۵۹ هزار نفر را در کشور می‌گیرد و روزانه خسارتی بالغ بر ده هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

وی با انتقاد از وضعیت موجود، خواستار عزم جدی دولت برای کاهش عوامل محیطی و تصادفات جاده‌ای به منظور کاهش آمار مرگ‌ومیر شد.

در پایان این مراسم، پیام علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری و رئیس کنگره قرائت شد. وی در این پیام با اشاره به دو دهه تجربه موفق بیمارستان مسیح دانشوری، بر ضرورت مستندسازی و انتقال تجارب علمی این مرکز به سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای ارتقای سطح درمان تأکید کرد.

گفتنی است «دوازدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و سل» تا روز جمعه ۱۷ مهرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید بهشتی (ابوریحان) ادامه خواهد داشت.