به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نهاد‌های حمایتی، گروه‌های جهادی و خیرین، امسال، بیش از سه ماه است که در تهیه و تدارک کوله‌های لوازم التحریر برای دانش آموزان کم برخوردار کشور هستند.

این کوله‌ها در قالب پویش نذرجنوب به همت خیرین وگروه‌های جهادی استان تهران، همزمان با سال تحصیلی ۱۴۰۵ به دست دانش اموزان در دو مقطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه­ در مناطق کم برخوردار جنوبی کشور می‌رسد.



بهناز قدسی گزارش می‌دهد: