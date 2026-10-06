به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: دانش‌آموزان لرستانی در مرحله کشوری دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در محور‌های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی با دانش‌آموزان سراسر کشور به رقابت پرداختند و موفق شدند ۶ مقام اول و ۴ مقام سوم کشوری را کسب کنند.

اسامی دانش‌آموزان برگزیده به شرح زیر است:

امیرعلی گودرزی، بهراد آجرلویی، آتوسا یوسف‌پور، احمدرضا قلیچی، ارشیا رضایی، محمدایلیا امیری، رضا شریفی، فاطیما کرمی و محدثه جانی در محور‌های قرآن و معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، پژوهش و مناظره علمی مقام اول و نیلا رهنما، زهرا بازوند، فاطمه بارانی بیرانوند، مهیا سپهوند، زهرا مرادی‌پور و آوا کریمی در محور‌های قرآن و معارف اسلامی، مناظره علمی و علوم آزمایشگاهی مقام سوم را به دست آوردند.