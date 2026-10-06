استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تجاری و تولیدی استان گفت: با توجه به جابه‌جایی کریدور‌های ارتباطی کشور، شمال‌غرب باید نقش اساسی‌تری در این حوزه ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی بهرام سرمست افزود: مصوبات اخذشده در حوزه گمرک در دیدار با رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اجرای گمرک سیار در آذربایجان شرقی، برای نخستین‌بار در کشور در این استان اجرایی می‌شود و مورد حمایت دولت قرار دارد.

وی با بیان اینکه اجرای گمرک سیار موجب تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان خواهد شد، اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های موجود برای کاهش موانع و تسریع در فرآیند‌های تجاری و تولیدی استفاده کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین برگزاری مراسم روز صنعت در شرایط جنگی کشور را توسط خانه صمت و اتاق بازرگانی اقدامی ارزشمند و امیدآفرین عنوان کرد و گفت: برگزاری این همایش در چنین شرایطی، گامی مؤثر برای تقویت روحیه امید و حمایت از بخش صنعت و تولید کشور بود جا دارد تشکر ویژه‌ای از این عزیزان داشته باشم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در بخش کشاورزی، حمایت نظام بانکی از این بخش را ضروری دانست و گفت: بانک کشاورزی باید در تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی نقش مؤثرتری ایفا کند.

بهرام سرمست با تأکید بر ضرورت پیگیری توافقات انجام‌شده در تهران افزود: بانک‌های استان باید تفاهمات و مصوبات انجام‌یافته از سوی مدیریت استان در تهران را به‌صورت جدی پیگیری کنند تا این توافقات به نتیجه عملی برسد.

مهدی امینی دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، نیز در این نشست به بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی اشاره کرد وگفت: بررسی مسائل واحد‌های تولیدی و صنعتی استان باید با رویکرد حل مسئله و رسیدن به نتیجه دنبال شود.

وی افزود: در جلسات کارگروه تسهیل، مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین مالی، مواد اولیه، امور بانکی، مالیاتی و مسائل اداری بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

امینی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات این کارگروه اظهار کرد: صرف تصویب یک موضوع کافی نیست و دستگاه‌های مسئول باید مصوبات را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنند.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در رابطه با حمایت از واحد‌های تولیدی گفت: حمایت از واحد‌های فعال تولیدی و کمک به بازگشت واحد‌های دارای مشکل به چرخه تولید، از اولویت‌های این کارگروه است و دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر همکاری بیشتری داشته باشند.

وی به هدف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز اشاره کرد و افزود افزود: هدف اصلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، کاهش بروکراسی و فراهم کردن شرایطی است که واحد‌های تولیدی بتوانند با ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز در این نشست، با بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی، بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌ها و اجرای مصوبات تأکید کردند و خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای رفع موانع پیش روی تولید و حمایت از فعالان اقتصادی شدند. همچنین در این کارگروه ۱۴ پرونده مربوط به واحد‌های تولیدی و صنعتی استان بررسی و برای رفع موانع و تسهیل فعالیت آنها تصمیم‌گیری شد.