به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: در پی بازدید مشترک کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان و ماموران پلیس اطلاعات و امنیت، یک واحد صنفی آرایشی و زیبایی به علت اقدامات غیرمجاز و مداخله در امور پزشکی مهروموم شد.

سودابه نکوهی افزود: اقدامات غیر مجاز و مداخله‌گری این واحد صنفی شامل خالکوبی، سایه‌زنی و تغییر شکل لب، خالکوبی ابرو، سوراخ‌کاری پوست، لایه‌برداری پوست و اسیدتراپی می‌شد که انجام آنها در مراکز زیبایی و آرایشگاهی تخلف به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: این موضوع فقط یک تخطی صنفی نیست؛ بلکه با سلامت و جان مردم ارتباط مستقیم دارد و در نتیجه از فعالیت واحد صنفی مذکور با هماهنگی قضایی و انتظامی جلوگیری شد.

وی بیان کرد: ارائه خدمات و اقدامات تهاجمی با رویکرد پزشکی و درمانی در اماکن بدون مجوز می‌تواند افراد را در معرض عفونت، انتقال بیماری‌های خونی، حساسیت پوستی، سوختگی و ایجاد لکه‌های دائمی بر روی پوست قرار دهد.

نکوهی با اشاره به برخورد قانونی با مداخله‌گران در امور پزشکی و درمانی اضافه کرد: آرایشگاه‌ها و مراکز زیبایی فقط مجاز به انجام خدمات متعارف و پیش‌بینی‌شده هستند و در صورت مشاهده تخلف در نظارت‌های مستمر، مطابق ضوابط و مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: سلامت و بهداشت عمومی قابل معامله نیستند و مردم فریب تبلیغات غیرواقعی را در به خطر انداختن سلامت خود نخورند.

وی خاطرنشان کرد: مردم و سلامت‌جویان در صورت مشاهده فعالیت‌های درمانی و پزشکی مشکوک در آرایشگاه‌ها و واحد‌های صنفی، موضوع را فوراً از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۱۹۰ گزارش کنند تا در اسرع وقت توسط شبکه بهداشت و درمان رسیدگی شود.