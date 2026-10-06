سه ماده از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در نشست علنی وبیناری مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ماده ۲۰ این طرح اختصاص داشت به مجازات انتشار و یا انتقال اطلاعات و یا دادهها یا آمار رسمی منتشر نشده کشور به بیگانگان. به موجب ماده ۲۱ نیز مجازات تخلفات سازمانهای مردم نهاد، انجمنها و تشکلها از وظایف مندرج در این طرح مشخص شد و بر اساس ماده ۲۲ این طرح هم مصاحبه با رسانههای معاند برای اتباع جمهوری اسلامی ایران ممنوع شد. در ادامه، نمایندگان مجلس اعضای هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت را انتخاب کردند. همچنین ۶ سوال از وزرا در نشست علنی وبیناری امروز اعلام وصول شد.