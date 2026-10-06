اجلاسیه فاتحان مهر و ایثار و بزرگداشت بانوی شهید شرافت السادات خسروی و پاسداشت ایثارگری بانوان نقش آفرین در دفاع مقدس اول، دوم و سوم در تالار وحدت ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اجلاسیه فاتحان مهر و ایثار و بزرگداشت شهیده شرافت السادات خسروی و پاسداشت ایثارگری بانوان نقش آفرین در دفاع مقدس اول، دوم و سوم در تالار وحدت ارومیه برگزار شد.

سردار سرتیپ محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی نیز در این آیین با اشاره به این که باید شاکر وجود مردم مبعوث شده باشیم که بیش از هفت ماه است که میدان داری می‌کنند گفت: عزت و سربلندی از آن ملت بزرگ کشور ماست همان طور که در جنگ اول پیروز شدند، در جنگ دوم و سوم نیز پیروز میران هستند.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور نیز در این آیین گفت: تربیت نسل انقلابی و در تراز انقلاب از دست زنان این مرز و بوم بر می‌آید تا انسان‌هایی برای تعالی جامعه تربیت کنند.

رویا حیدرزاده با تاکید بر این که امام خمینی (ره) می‌فرمایند اگر نقش بانوان نبود این انقلاب به سختی به پیروزی می‌رسید افزود: تربیت نسل انقلابی نوعی مجاهدت در راه دین خداست که بانوان کشورم به نحو احسنت این وظیفه خطیر را انجام می‌دهند.

او ادامه داد: در عرصه‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب شاهد بروز زنانی هستیم که علاوه بر خانواده در عرصه اجتماعی نیز موفق ظاهر شدند.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور خاطرنشان کرد: ایران اسلامی ۷ هزار و ۵۰۰ شهید در سه جنگ تحمیلی را تقدیم اسلام و انقلاب کرده که هشت درصد از این شهدا را که ۷۰۰ شهیده زن می‌شود از شهدای زن آذربایجان غربی است.

همچنین در این آیین از کتاب "وقتی طواف به آسمان رسید" روایت داستانی زندگی شهیده شرافت السادات خسروی به قلم دکتر سلبی ناز رستمی رونمایی شد.

در این آیین از خانواده شهیده شرافت السادات خسروی، شهیده منیژه زارعی و شهید علیرضا الله وردی زاده نیز تجلیل شد.